Jane Seymour canon en maillot à 69 ans : son secret d'une simplicité troublante

Mariée à quatre reprises, Jane Seymour au eu quatre enfants : Katherine (38 ans) et Sean (33 ans) avec David Flynn, et ses jumeaux John et Kristopher (24 ans) avec son dernier époux James Keach. Ces trois grossesses ne l'ont pourtant pas découragée. "Certains pensent que les gens comme moi vont dans des SPA exotiques, qu'ils ont recours à toutes sortes de traitements spéciaux, alors que je ne fais rien de tout ça, rectifie Jane Seymour. En fait, je veux juste montrer ce qu'il se passe quand on suit une alimentation très simple comme la mienne." Le message est passé de la plus douce des manières...