Docteur Quinn : Mort d'un personnage principal de la série, Jane Seymour dévastée

Nuage Dansant a rejoint le ciel. Le 10 décembre 2021, le lendemain du drame, Jane Seymour a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Les deux comédiens s'étaient côtoyés durant des années sur le tournage de la série Docteur Quinn, femme médecin. "Larry Sellers était vraiment le coeur et l'âme du programme, écrit-elle. Sa présence était magique, mystique et spirituelle. Je me sens tellement chanceuse d'avoir pu passer tous ces moments exceptionnels avec lui. Il manquera à tout le monde. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. Que son souvenir reste une bénédiction pour nous tous."

Il a incarné l'un des piliers de la réserve indienne située à deux pas de Colorado Springs de 1993 à 1998. Survivant cheyenne, homme médecin, Nuage Dansant était l'un des personnages secondaires les plus importants du show. Il avait notamment partagé une histoire d'amour très marquante avec Dorothy, la meilleure amie de Michaëla, incarnée par Barbara Babcock. Né à Pawhuska en 1949 - il est donc mort à 72 ans -, Larry Sellers avait également dégoté de courts rôles dans les séries Beverly Hills 90210, Corky, Walker Texas Rangers ou encore Les Sopranos. Il est apparu, pour la dernière fois à l'écran, en 2013, dans le court-métrage Four Winds - il était également consultant sur le tournage, en tant que natif amérindien.