Stéphane Plaza filmé alcoolisé chez Karine Le Marchand : il manque de casser ses verres hors de prix

Karine Le Marchand pensait en avoir fini avec la colocation... Mais la tornade Stéphane Plaza a récemment fait son grand retour chez elle. D'après les dernières stories Instagram de l'animatrice, l'agent immobilier ne lui accorde aucun repos. D'ailleurs, dans la soirée de jeudi 21 janvier 2021, il semblait déjà se croire en week-end. Sur les vidéos partagées, Stéphane Plaza apparaît apparemment alcoolisé après s'être "enfilé deux bouteilles de vin tout seul" face à sa complice qui ne pensait qu'à aller se coucher.

"Stéphane il est minuit et demi... Non mais faut qu'on dorme, lui rappelle-t-elle avec lassitude. On est fatigué on est en semaine." Mais alors que Karine Le Marchand l'invite à regagner sa chambre, celui qui a récemment trouvé un bien d'exception à Fabienne Carat ne le voyait pas de cet oeil. "Mais j'ai envie de discuter moi...", s'est-il plaint. Et pour lui de hurler avec humour en tapant du point sur la table : "À 50 ans et 52 ans, t'es plus vielle que moi tu te rappelles de ça ? On ne peut plus discuter, plus avoir de langage, on est obligé de se faire chier !" Stéphane Plaza a même failli commettre l'irréparable en feignant de vouloir briser son verre de vin en main. Un geste qui a fait bondir Karine Le Marchand. Et pour cause, il s'agit d'une vaisselle d'exception. "Ah non ! Mon Saint-Louis !", a-t-elle lancé. Et en effet, après quelques recherches, on constate que le verre de la star de M6 est en cristal et se vend au prix de 171 euros pièce... On comprend alors sa grande frayeur.

Karine Le Marchand est donc repartie pour vivre des instants complètements loufoques et délirants avec son meilleur ami, lequel a déjà posé ses bagages à l'improviste chez elle il y a quelques mois. La raison ? Stéphane Plaza a acheté un nouvel appartement où il a entrepris d'y faire des travaux. Il a finalement trouvé une alternative de logement avant de malheureusement y rencontrer des problèmes d'électricité... Résultat, il était de retour chez Karine Le Marchand.