Karine Le Marchand : Sa fille Alya à l'honneur en photos et message aux "pères absents"

Dimanche 19 juin 2022 était un jour de fête dédié à tous les papas. Sur les réseaux sociaux, les people étaient donc naturellement nombreux à livrer de tendres hommages aux leurs. Mais pour Karine Le Marchand, cette fête est toujours un peu "étrange" comme elle l'a confié sur Instagram. Et pour cause, l'animatrice et figure de M6 a grandi sans son père, lequel a quitté le domicile familial lorsqu'elle était encore bébé. Et puis, après avoir accueilli sa fille Alya, en 2002, et s'être séparée du papa qui a fini par s'installer à l'étranger, Karine Le Marchand a du l'élever seule.

Alors, c'est le trio qu'elle forme avec sa mère et sa fille qu'elle a souhaité mettre en avant sur la plateforme sociale. Karine Le marchand a ainsi partagé les photos tirées d'une séance professionnelle datant de plusieurs années étant donné qu'Alya était encore une enfant. Aujourd'hui âgée de 19 ans, l'adolescente prouvait d'ailleurs récemment qu'elle avait bien grandi à travers une image d'elle très actuelle.

"La Fête des pères... Journée étrange pour les enfants de père absent, méchant, distant, violent, toxique...", a-t-elle commencé sa légende. Et de dédier son post "aux mamans célibataires qui élèvent leurs petits entre amour et autorité, celles qui doutent de pouvoir donner un équilibre à leur petit sans figure paternelle. C'est aussi votre journée mesdames. Vous êtes formidables." Karine Le Marchand adresse tout de même également un petit mot aux papas et beaux-papas "magnifiques, présents, aimants, accompagnants, encourageants".