Karine Le Marchand séparée du père de sa fille : cette émission qui a conduit à leur rupture

Mardi 8 mars 2022 sera diffusé un numéro tout particulier des Maternelles sur France 2. Il fêtera les 20 ans de l'émission avec ses sept animatrices. En effet, toutes ont accepté de se réunir sur le plateau pour célébrer l'émission. C'est d'abord Maïtena Biraben qui a été aux commandes des Maternelles lors du lancement en 2001. Puis il y a euKarine Le Marchand de 2004 à 2009 et Elizabeth Tchoungui a repris la présentation du magazine jusqu'en 2011. Daphné Bürki a fait un bref passage de 2011 à 2012 avant d'être remplacée par Julia Vignali, laquelle est restée jusqu'à 2015. Sidonnie Bonnec a ensuite repris le flambeau jusqu'en 2016 pour finalement laisser la place à Agathe Lecaron. Cette dernière est depuis toujours aux commandes du programme.

Quel que soit le temps que chacune a passé à animer Les Maternelles, toutes gardent de beaux et drôles de souvenirs de cette émission qui tient une place toute particulière dans leur coeur. Pour certaines, elle a même changé leur vie. C'est par exemple le cas de Karine Le Marchand. En effet, l'animatrice qui devenait maman à l'époque de sa fille Alya (bientôt 19 ans) connaissait alors un grand bouleversement. "Je me suis séparée du père de ma fille à cause - ou grâce - aux Maternelles, j'ai appris à devenir mère grâce aux Maternelles", a-t-elle confié sur le tournage des 20 ans comme le rapporte Le Parisien.

Ce n'est pas la première fois que Karine Le Marchand évoque sa rupture avec son ex. Déjà en 2020, pour Télé Câble Sat, la figure de M6 laissait entendre que son nouveau statut de personnalité publique ne plaisait pas du tout au père de sa fille. "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation", avait-elle avoué. Une réaction que n'avait alors pas du tout accepté Karine Le Marchand.