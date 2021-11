Karine Le Marchand séparée du père de sa fille : "Je ne l'ai pas souhaité...", rares confidences

À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les médias... Karine Le Marchand partage quelques bribes de sa vie privée. Toutefois, elle préserve au mieux sa fille Alya, bientôt 19 ans, et limite ses apparitions. Ce jeudi 4 novembre 2021, dans les colonnes du magazine Gala, l'animatrice de 53 ans se livre à coeur ouvert sur son rôle de maman, mais fait aussi de rares confidences sur le père de sa fille, dont elle s'est séparée peu après la naissance d'Alya.

Elle-même a évolué sans figure paternelle, élevée par sa mère. "Je suis mon propre père. Je n'ai que moi. J'ai grandi sans pilier, et je suis celui de ma fille", lance-t-elle, précisant que le père d'Alya "vit à l'étranger". D'ailleurs, cette rupture, elle ne l'a pas souhaitée... "Ce n'était pas de mon fait", confie-t-elle. Et c'est à deux, avec ce bébé tant attendu – "J'avais des problèmes pour tomber enceinte, je me suis fait opérer. C'est une enfant ultra désirée", confie-t-elle – que Karine Le Marchand vit le reste de sa vie, sans aucun regret. "Ce qui est certain, c'est que j'ai été extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée", assure l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6).

Ce n'est pas la première fois que la belle brune se livre sur le père de sa fille. En octobre 2020, elle avait raconté auprès de nos confrères de Télé Câble Sat les raisons de cette séparation. À l'époque, elle présentait Les Maternelles et voyait son succès grandir de jour en jour. "J'étais une maman célibataire avec un petit bébé. Je m'étais séparée du père de ma fille un peu à cause de l'émission, d'ailleurs", avait-elle déclaré. Et de préciser : "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation."

Après cette rupture, l'acolyte de Stéphane Plaza a vécu d'autres histoires d'amour, notamment avec des personnalités bien connues du grand public. Parmi ses ex-compagnons connus, le chanteur Passi, l'ancien footballeur Lilian Thuram ou encore JoeyStarr...

L'interview de Karine Le Marchand est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.