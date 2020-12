Karine Le Marchand et JoeyStarr : Retour sur leur romance très médiatisée

Couple surprise de l'année 2018, Karine Le Marchand et Joeystarr ont vécu une histoire d'amour fugace qui s'est terminée à la vitesse de l'éclair. Animatrice joviale et guillerette de plusieurs émissions comme L'amour est dans le pré ou encore Les Maternelles, peu auraient parié sur une idylle entre Karine et l'ancien membre du groupe NTM, réputé sauvage. Pourtant, l'acolyte de Kool Shen a vite fendu l'armure et est rapidement tombé sous le charme de Karine.

Très vite, l'interprète des titres Métèque, La Fièvre et Ma Benz a envie d'officialiser son histoire avec la jolie brune. Ainsi, il publie plusieurs photographies d'elle sur Instagram. Interviewée par le magazine ELLE, l'animatrice de La France a un Incroyable Talent expliquait à propos de son histoire : "Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel et il a posté une photo de nous deux. Plus tard, il a posté une photo de moi en train de dormir. J'ai fait la même chose deux mois plus tard..."

Malheureusement, l'histoire a vite tourné court. En juin 2018, l'artiste se rend à Ibiza afin de faire des repérages pour un film. Pourtant fidèle à Karine depuis plusieurs mois, Joeystarr aurait succombé à une mystérieuse brune. Touchée et blessée, Karine met immédiatement fin à leur relation et supprime toutes les photographies de Didier de son compte Instagram. Comble du cynisme, elle partage une citation qui en dit long sur sa rancoeur : "Le plus chiant quand on quitte une personne c'est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille couille".