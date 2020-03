JoeyStarr surprend Karine Le Marchand en plein live: "Ne dis pas de méchancetés"

Chacun gère cette période comme il le peut. Dans l'adversité, certains tentent de transformer l'essai en divulguant leur savoir : cours de fitness, cuisine confinée, recommandations littéraires. Et puisque son filon, ce sont les histoires d'amour, Karine Le Marchand a décidé qu'elle formerait des couples sans même avoir à se rendre dans les prés de nos régions. Elle ne s'attendait peut-être pas, en revanche, à ce que son ex vienne suivre ses conseils à la lettre alors qu'elle était en live sur Instagram. "Je ne veux pas qu'on se moque, a-t-elle expliqué. Il y a Didier, JoeyStarr, qui est connecté. Évidemment. Toi, Didier, tu ne dis pas de méchancetés, car je sais qu'au fond, tu es très gentil." Pour une surprise...

Son initiative est toute simple. Sur Instagram, Karine Le Marchand dévoile les portraits de coeurs esseulés sélectionnés au hasard qui prennent la parole en espérant trouver leur moitié. "Tous les jours à 17h, je vais essayer de faire oublier le confinement aux célibataires qui sont seuls chez eux, explique la présentatrice star de M6. C'est ouvert à tous les célibataires gentils, sympas, sincères dans leur quête. On a besoin d'espoir, de joie et d'amour." Si vous cherchez chaussure à votre pied et que l'enfermement freine vos attentes, vous savez désormais quoi faire.