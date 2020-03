L'amour est dans le pré et Covid-19 : Un couple fait une superbe proposition

Soyons solidaires ! Ça, plusieurs agriculteurs de L'amour est dans le pré l'ont compris. À l'instar de Jo, candidat de la 7e saison diffusée en 2012, et sa compagne Claire qui ont le coeur sur la main et qui viennent de le prouver. Le couple très fusionnel a fait savoir qu'il était prêt à offrir le gîte et le couvert.

Le 21 mars 2020 sur Facebook, la jeune femme, qui n'a pas un quotidien toujours facile à cause de problèmes de santé, a publié un message particulièrement touchant : "Pour ceux qui sont obligés de travailler loin de chez eux et qui sont sans logement ni confort, on met à disposition une chambre avec salle de bain privative, avec petit déjeuner et si besoin panier-repas." Très attentive à suivre les règles de confinement et notamment celle demandant à ne pas entrer en contact avec autrui, Claire précise dans son annonce : "Possibilité d'aucun contact physique, la chambre étant indépendante du reste de notre habitation." Ceux qui sont intéressés par cette magnifique proposition doivent la joindre via Messenger. Précisons que cette offre est disponible à La Chapelle-Caro (Morbihan).

Le couple fait là une offre incroyable alors que lui-même n'a pas toujours la vie facile. Claire se bat contre la maladie, elle a même été hospitalisée récemment et il y a presque un an, ils ont été victimes d'actes malveillants sur leur propriété. Un chat avait alors disparu, une poule avait été retrouvée morte et des affaires ont été volées. Mais Claire et Jo ne sont pas du genre à se plaindre. Ils préfèrent aider les autres et penser à l'avenir. D'ailleurs, le couple, qui s'est pacsé en février 2019, va bientôt se marier !