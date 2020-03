L'amour est dans le pré : Jo et Claire vont se marier !

Ce même 11 février, l'agriculteur s'était aussi montré rassurant et avait annoncé le retour de sa moitié à la maison. "Ma chérie est rentrée à la maison. Je précise que ces hospitalisations et les traitements anti-douleurs qu'elle a au quotidien sont liés aux séquelles du cancer qu'elle a eu il y a trois ans mais qui est derrière elle et on espère bien que cela dure. Il n'en reste pas moins que son combat face à la douleur et l'handicap me rendent chaque jour tellement fier d'elle et de partager sa vie", avait-il alors écrit, remerciant tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien.

Mais parce que l'amour est plus fort que tout, Jo et Claire veulent aller de l'avant et s'engager pour la vie, qu'importe ce que l'avenir leur réserve.