Karine Le Marchand séparée du père de sa fille : pourquoi rien n'allait plus

Karine Le Marchand est sacrée animatrice préférée des Français des trente dernières années, après un sondage mené par nos confrères de Télé Câble Sat. Une belle récompense pour celle qui est aux commandes de L'amour est dans le pré (M6), mais qui a aussi fait les beaux jours des Maternelles (France 5) entre 2004 et 2009. Si les téléspectateurs étaient ravis de retrouver l'animatrice, ce succès a pour l'animatrice de 52 ans en partie causé une rupture amoureuse avec le père de sa fille. Dans Télé Câble Sat, elle fait de rares confidences à ce sujet.

En novembre 2002, soit deux ans avant de prendre les commandes des Maternelles, où elle avait succédé à Maïtena Biraben, Karine Le Marchand a donné naissance à sa fille Alya (bientôt 18 ans). Déjà très appréciée du public, la jolie brune a vu sa cote de popularité grimper encore et encore ! Et cette célébrité prenait de plus en plus de place dans le couple qu'elle formait avec son ex-amoureux, le papa de sa fille. Bien qu'elle ait "adoré" présenter Les Maternelles, devenue La Maison des Maternelles, sa vie privée en a pâti...

L'ex de la star se fâche : "Je ne serai jamais Monsieur Le Marchand"

"J'étais une maman célibataire avec un petit bébé. Je m'étais séparée du père de ma fille un peu à cause de l'émission, d'ailleurs", lance Karine Le Marchand. L'animatrice raconte un épisode de l'époque qui a joué dans la rupture : "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation."

Mais de ce succès et de son passage dans Les Maternelles, Karine Le Marchand ne regrette rien. Au contraire. "Mon militantisme féminisme, mon goût pour l'égalité sont nés dans cette émission", assure l'acolyte de Stéphane Plaza.

Aujourd'hui, elle semble plus épanouie que jamais aux commandes de L'amour est dans le pré, diffusé ce lundi 12 octobre dès 21h05 sur M6.