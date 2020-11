Karine Le Marchand maman d'Alya : sa charmante fille est son portrait craché

Ce lundi 30 novembre 2020, un nouvel épisode de L'amour est dans le pré est attendu sur M6. Une émission romantique présentée par Karine Le Marchand depuis dix ans maintenant. De quoi faire d'elle une experte en amour. L'animatrice se confie peu sur ce sujet, elle qui a eu avec son ex-compagnon une charmante jeune fille, Alya, née le 23 novembre 2002.

Lors d'une interview accordée au magazine Magicmaman, la colocataire de Stéphane Plaza avait néanmoins expliqué comment elle avait choisi le prénom de sa fille. "Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile ! Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) 'la plus fervente', et en hébreu 'la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise'", avait-elle alors confié.

Je n'arrivais pas à tomber enceinte

Mère célibataire donc, Karine Le Marchand n'en est pas moins sur un petit nuage, elle qui a longtemps pensé qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants. "Comme beaucoup de personnes, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc j'ai fait plein d'examens, et je suis tombée sur plein de médecins qui m'ont dit des choses atroces avec plus ou moins de tact...", déclarait l'animatrice dans une vidéo pour Brut. Et finalement, l'inattendu s'est produit : "J'ai été opérée. J'ai tout arrêté. Et comme souvent, quand on lâche aussi là (elle désigne sa tête)... je suis tombée enceinte sans le savoir".

Malheureusement pour les plus curieux, la présentatrice met un point d'honneur à ne pas exposer Alya sur les réseaux sociaux, à quelques exceptions près, comme en 2019 pour son anniversaire. "Alya, ma fille... Merci pour tout cet amour que tu as fait naître en moi depuis 17 ans aujourd'hui. J'essaye de tenir au mieux mon rôle de maman, de te transmettre mes valeurs, et de te montrer le chemin... mais au fond je sais que tu prendras le bon : le tien. Je t'aime à la folie, et je suis vraiment fière de la jeune fille que tu es", écrivait-elle sous une rare photo de sa fille à l'époque où elle était encore enfant. De quoi constater de sa beauté et de sa ressemblance indéniable avec sa célèbre maman.

Karine Le Marchand n'a en revanche jamais partagé de photos récentes de sa fille. "Je refuse de l'exposer davantage car elle n'a que 16 ans, avait-elle expliqué au Parisien en août 2018. Elle en est même malheureuse et me dit 'Je suis comme le fils caché de Claude François, tu me caches !'"