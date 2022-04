Karine Le Marchand : est-elle restée en bons termes avec le père d'Alya ?

C'est une photo qui n'a pas fini de faire réagir. Karine Le Marchand a dévoilé ce lundi 25 avril sur Instagram une photo de sa fille Alya, et les commentaires et likes ne se sont pas fait attendre. Il faut dire qu'à 19 ans, la fille de la célèbre animatrice de M6 est déjà une véritable bombe. Jusqu'ici les photos n'étaient que rares, Karine Le Marchand étant très discrète sur sa vie privée, et très protectrice quand il s'agit de sa fille. C'est la première fois que l'on peut voir aussi clairement le visage de sa poupée. Des yeux verts, de petites tâches de rousseur et une longue crinière brune... avec une telle beauté, Alya n'a pas fini de faire sensation. Mais au fait, Karine Le Marchand et le père de sa fille sont-ils restés en bons termes ?

L'animatrice star de L'amour est dans le pré ne parle que très rarement du père d'Alya. Ainsi, elle expliquait néanmoins que c'est l'émission Les Maternelles, qu'elle animait de 2004 à 2009, qui a conduit à leur rupture. "Je me suis séparée du père de ma fille à cause - ou grâce - aux Maternelles, j'ai appris à devenir mère grâce aux Maternelles", a-t-elle ainsi confié au journal Le Parisien. En 2020, la meilleure amie de Stéphane Plaza avait déjà laissé entendre que sa médiatisation n'avait pas plu à ce dernier. À Télé Câble Sat, elle expliquait : "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation." Et leur rupture a eu lieu peu de temps après la naissance de la petite Alya.

"Je suis le pilier de ma fille"

Alors forcément, Karine Le Marchand a joué le rôle des deux parents pour cette petite fille, prunelle de ses yeux, comme elle l'a fait savoir. Ancienne compagne de Lilian Thuram, elle a évoqué son rôle de mère et ainsi la place occupée par le père d'Alya avec nos confrères de Gala, il y a quelques mois. "Je suis mon propre père. Je n'ai que moi. J'ai grandi sans pilier, et je suis celui de ma fille", a-t-elle précisé. Quant au père de sa fille, ce dernier vit à l'étranger, selon ses confidences. "Ce n'était pas de mon fait", a-t-elle assuré au sujet de leur séparation. Mais ayant été élevée elle aussi sans la présence d'un père, elle a déclaré : "Ce qui est certain, c'est que j'ai été extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée." Une petite fille arrivée alors que Karine Le Marchand avait 34 ans et qu'elle a plus que désirée. "J'avais des problèmes pour tomber enceinte, je me suis fait opérer. C'est une enfant ultra désirée", a-t-elle ainsi éclairci.