"Le mythe s'effondre" : Karine Le Marchand partage le secret de sa divine silhouette

Pour les fans de Karine Le Marchand, cela fait peu de doute : son physique a toujours été un de ses principaux atouts (avec l'humour). Pourtant le mythe de son corps de déesse en a pris un petit coup ces dernières heures sur Instagram lorsque la belle brune a dévoilé un de ses secrets...

L'animatrice de télévision Karine le marchand est une véritable icône glamour. Toujours impeccable lorsqu'il s'agit de présenter son émission phare L'amour est dans le pré, ce n'est pas un hasard si la Lorraine d'1m77 avait débuté une carrière en tant que mannequin, avant de se diriger vers les médias et plus précisément la télévision. Mais ce que le public ne savait pas encore, c'est un petit secret de l'animatrice, un petit quelque chose qu'on ne voit pas à l'écran. Et il aura fallu un détour de la star dans un salon de massage pour que les fans découvrent que leur idole avait... de la cellulite !

L'ex de Lilian Thuram (contre qui elle avait porté plainte) a lâché la nouvelle sur le ton de l'humour alors qu'elle était en pleine séance de massage madérothérapique dans un institut à Neuilly-sur-Seine. Sur l'image on découvre la vedette de L'Amour est dans le pré sur la table de massage pendant qu'une kiné lui passe un rouleau "pour raffermir la peau". Salima, la kiné, surenchérit dans la foulée "ça va enlever toute ta cellulite !" Avant que ne lui rétorque l'animatrice, gênée par cette remarque peu flatteuse, "mais les gens ne savaient pas que j'en avais !" La story se termine sur les deux femmes complètement hilares par la scène qui vient d'être filmée. La maman d'Alya a ironisé sur la situation en commentant "le mythe s'effondre".

Présentatrice de l'émission L'Amour est dans le pré depuis 2010, Karine Le marchand a rempilé pour la 17eme saison du programme culte, à retrouver tous les lundis à 21h10 sur M6.