"Je vais te défoncer" : Vincent (L'amour est dans le pré) met Justine hors d'elle avec un "jeu dangereux"

On ne sait pas ce que Justine lui a fait auparavant, mais cette vengeance piquante devrait la dissuader de continuer à embêter son cher et tendre. A moins qu'elle n'ait pas peur des répercussions. "Pas cool le tabasco. La vengeance sera terrible. Jeu dangereux", "Pauvre Juju ! Si elle reste après ça, c'est la bonne", "Pas sympa...pauvre Juju", ont en tout cas compati les abonnés de Vincent.

C'est grâce à L'amour est dans le pré que tous deux ont fini par se trouver. Lors du tournage, Vincent avait fait venir chez lui Hafsa (une esthéticienne de 34 ans) et Natacha, une téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans. Mais c'est seul qu'il a terminé l'aventure, malgré une courte idylle avec la plus jeune de ses prétendantes. Pourtant, surprise, il était bien accompagné lors du bilan de sa saison. C'est en effet avec Justine qu'il était venu se confier sur sa vie amoureuse, à la présentatrice Karine Le Marchand. L'occasion de découvrir que la brunette n'avait pas suivi le programme. Mais des amis lui ont vite parlé du candidat car, selon eux, ils avaient de nombreux points commun. "Juju" a donc fini par le suivre sur les réseaux sociaux et, quelques messages plus tard, ils se sont donnés rendez-vous. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.