Vincent (L'amour est dans le pré) : Rupture avec Natacha et départ précipité

Ce lundi 8 novembre 2021, un nouvel épisode de L'amour est dans le pré a été diffusé sur M6. L'occasion de faire le point sur la situation d'Hervé et Natacha. Nous les avions laissés fous l'un de l'autre lors du séjour à la ferme de l'éducateur équestre de 40 ans mais leur aventure a finalement pris un tout autre tournant.

Vincent a été invité à passer quelques jours dans la maison familial de la belle Natacha sur la côte Atlantique. Des retrouvailles câlines lors desquelles le couple a passé sa première nuit ensemble. Mais, dès le réveil, Vincent a eu des doutes lorsqu'il a évoqué un éventuel futur avec la jeune femme tout juste âgée de 26 ans. Cette dernière n'a pas répondu à ses critères en avouant avoir simplement hâte de retourner chez lui pour "monter ses chevaux".

Qu'à cela ne tienne, Vincent a poursuivi le week-end dans la bonne humeur et a rencontré la mère de Natacha - qui on l'apprend était celle qui devait au départ participer à L'amour est dans le pré avant que sa fille ne craque pour l'agriculteur. Une première rencontre positive qui a été suivie par celle avec la soeur de la téléconseillère, Katia, sa copie conforme mais en blonde. "Dans la famille, le moule de fabrication est pas mal", a d'ailleurs relevé Vincent. Si le courant est passé avec toute la famille, Vincent restait néanmoins perplexe et ce n'est pas la jolie Katia qui est venue le rassurer lorsqu'elle lui a annoncé que sa soeur pouvait avoir un comportement de princesse. Soit tout ce qu'il déteste. Il a ressenti par ailleurs un certain "décalage de délires". L'enthousiasme est alors retombé.

Un départ glacial

Au petit matin, après une nuit sans grande passion, l'ambiance était même un peu tendue et une discussion s'est imposée. Vincent a fait comprendre à Natacha que son côté enfantin représentait un frein pour lui qui est papa de deux enfants et a besoin d'une moitié solide. Il lui a donc annoncé qu'il préférait en rester là. "J'ai du mal à me projeter. Je ne veux pas te mentir ou te faire espérer", lui a-t-il avoué. "Forcément c'est une déception, après je voyais qu'il y avait des choses qui ne collaient pas entre nous", a réagi Natacha, plus tard, face caméra. Le départ de Vincent ne s'est ensuite pas fait attendre. "Tu peux partir quand tu veux, perd pas de temps", lui a lancé la belle brune dans un moment de gêne. C'est donc déçu que Vincent est retourné chez lui.