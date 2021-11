Vincent (L'amour est dans le pré) en couple avec Natacha : premier baiser et "joli déhanché"

L'aventure de Vincent le Provençal, éducateur équestre de 40 ans, a pris un autre tournant. Hafsa (une esthéticienne de 34 ans) étant désormais partie, il a pu profiter à 100% de l'élue de son coeur : Natacha (téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans) comme on a pu le voir lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 1er novembre.

C'est par une balade à cheval que leur journée a commencé. Et le charmant brun a complimenté sa belle... à sa manière. "Tu as un aussi joli déhanché que mon cheval. Je ne sais pas quelle croupe je préfère", a-t-il lancé. Puis, ils se sont installés sur les hauteurs d'une falaise et ont échangé leur premier baiser. Vincent a ensuite offert un bracelet, fait avec l'écrin de ses chevaux, à Natacha. Tous les deux aux anges, ils espéraient que cela allait durer.

Malheureusement, l'heure de la séparation avait sonné pour les amoureux. Triste de partir, Natacha a eu bien du mal à retenir ses larmes entre deux déclarations. "Moi aussi j'ai de la chance de t'avoir trouvée. Tu es un rayon de soleil", a notamment répondu Vincent qui avait déjà hâte de la revoir pour poursuivre leur belle histoire. C'est donc avec "un petit pincement au coeur" qu'il l'a laissée partir.

Huit jours plus tard, c'était l'heure des retrouvailles, chez Natacha cette fois. Et la brunette avait sorti le grand jeu en portant une petite jupe. De quoi séduire davantage son prince charmant qui était heureux de savoir qu'il allait dormir avec sa belle. Les allusions étaient donc au rendez-vous avant de passer leur première nuit ensemble. "Ce qui se passe dans ma chambre, reste dans ma chambre", a toutefois prévenu Natacha. Stéphanie, la prétendante d'Hervé, n'était pas du même avis après sa nuit intense avec l'agriculteur.