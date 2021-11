Hervé (L'amour est dans le pré) n'est plus vierge : détails croustillants de sa "nuit intense" avec Stéphanie

L'éleveur de vaches laitières de 43 ans voyait la vie en rose. Hervé a choisi de se mettre en couple avec Stéphanie, une aide-soignante de 39 ans. Pour la première fois, il découvrait ainsi les joies de la vie à deux. Après avoir échangé son premier baiser (langoureux qui plus est) de sa vie avec une femme, il a annoncé une grande nouvelle lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 1er novembre.

Mots doux et petites attentions, Stéphanie et Hervé étaient bel et bien sur leur petit nuage depuis le départ de Vanessa. Ils profitaient de chaque instant car la candidate allait bientôt devoir faire son retour chez elle. Pour leur première nuit, ils ont donc sorti le grand jeu ! Alors qu'il était toujours vierge, l'agriculteur a sauté le pas avec sa douce. "La nuit a été excellente. La page n'est plus blanche. Enfin c'est arrivé. Je crois que j'ai été très bon", a-t-il confié. Stéphanie a quant à elle évoqué une "nuit intense". "Il a été très bon, plus que je ne l'imaginais. Je me disais que ça allait être rapide, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une déception. Je lui ai dit qu'il m'avait épuisée", a-t-elle tout d'abord confié. Puis, elle a donné plus de détails : "Et à un moment donné, je voulais allumer la lumière. Je ne trouvais pas le bouton. Il m'a dit qu'on était loin du mur. Il m'a dit : 'Tu n'a pas entendu que ça tapait sur l'armoire.' Il va falloir prévoir des chaînes." On n'en demandait pas tant !

Mais le principal, c'est que les deux candidats se sentaient heureux. Hervé avait plus confiance en lui et elle se sentait métamorphosée. Malheureusement, ce bonheur a été un peu ruiné par le départ de Stéphanie. Un déchirement pour Hervé qui était déjà amoureux. Mais il savait que c'était pour mieux se retrouver chez elle trois semaines plus tard.

Des retrouvailles tendues

Trois semaines plus tard, c'est excité et heureux qu'il a pris le chemin de la maison de Stéphanie. "Niveau contact physique, c'est vrai que le manque est là", a-t-il avoué. Et il espérait la retrouver en robe, avec un regard amoureux. Pas de chance pour lui, sa compagne l'attendait en doudoune et pantalon. Et un léger malaise a marqué ces retrouvailles. Stéphanie semblait tendue, de quoi décevoir son cher et tendre. "Je ne peux pas dire que je suis encore à fond dedans. (...) J'ai peut-être peur de me tromper", a confié celle qui a connu une rupture douloureuse il y a trois ans.

En plus de cela, Hervé a constaté que leurs goûts alimentaires étaient très éloignés. Et le déjeuner s'est déroulé, sans un mot. Consciente de son comportement, Stéphanie s'en voulait de ne pas être attentionnée avec celui qu'elle considérait comme "la bonne personne". Pour se rattraper, elle a donc prévu un dîner en amoureux. Désireuse d'aller de l'avant, elle a déchiré devant lui des photos sur lesquelles elle posait avec son ex qui lui a brisé le coeur. Bien que déstabilisé, Hervé a vite compris que c'était libérateur pour elle. Une fois le dîner terminé, le couple a rejoint la chambre pour un dernier dessert pimenté.