Hervé (L'amour est dans le pré) et Stéphanie en couple : larmes après leur 1er baiser

Premiers pas à deux cette semaine pour Hervé. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 (M6) du 25 octobre, l'éleveur de vaches laitières de 43 ans s'est réveillé tout heureux et soulagé d'avoir enfin fait son choix. C'est pour Stéphanie (aide-soignante de 39 ans) que son coeur a chaviré, au grand désespoir de son autre prétendante Vanessa. Il voyait donc la vie en rose.

Hervé, qui n'a jamais connu de relation, a démarré fort avec Stéphanie. Au cours de la nuit, la candidate et lui se sont retrouvés. Mais c'était simplement pour discuter, car la prétendante n'était même pas encore prête à lui donner son premier baiser. Elle préférait attendre LE bon moment.

En attendant, Hervé a officiellement présenté sa première compagne à ses parents. Et son choix a ravi sa maman et son papa. "Je la trouve mignonne. C'est une fille de notre milieu. Elle est simple, elle est comme nous", a confié le père. Des déclarations approuvées par son épouse Bernadette. Elle a ensuite offert un repas particulier à ses hôtes : une raclette... faite à la poêle. Heureusement, Stéphanie n'en a pas fait tout un fromage.

Hervé et sa belle sont ensuite partis se promener. Ils se sont rendus au petit pont de bois où l'agriculteur a tourné son portrait. Parfait pour échanger un premier baiser (langoureux). En larmes et tremblante, Stéphanie a alors réalisé ce qu'elle était en train de vivre. "Je n'y croyais plus. J'ai tellement souffert que je me suis dit que ce n'était pas possible que ça m'arrive un jour", a-t-elle confié. L'agriculteur lui a promis qu'elle ne souffrirait pas avec lui et qu'il fallait se tourner vers l'avenir.