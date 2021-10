"Il aurait dû me dire" : Hervé (L'amour est dans le pré) déçoit une prétendante

Il y a de l'ambiance chez Hervé depuis le début du séjour à la ferme. Ses deux prétendantes Vanessa (aide à domicile) et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans) font tout pour se faire une place dans le coeur de l'éleveur de vaches laitières de 43 ans, quitte à parfois se lancer des piques. Entre l'entreprenante Vanessa et la discrète Stéphanie, son coeur balançait. Mais l'heure du choix est venu dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 18 octobre.

Afin de l'aider dans sa décision, il a convié son beau-frère Stéphane qui l'a inscrit à l'émission et ses deux soeurs Céline et Christine à dîner. Si le premier avait une préférence pour Vanessa, les deux femmes penchaient plus pour Stéphanie. Après une nuit de réflexion, Hervé s'était enfin décidé. "Vanessa est peut-être une personne un peu trop entreprenante par rapport à moi. (...) Arrivé à un moment, trop démonstratif ça me bloque", a-t-il confié. C'est donc sur sa rivale que son choix s'est porté. Il n'a pas caché qu'il avait déjà des sentiments. "C'est un amour naissant. Je suis sûr que c'est le bon choix", a-t-il précisé.

Alors que Vanessa dormait, Hervé est allé retrouver Stéphanie dans sa chambre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Heureuse, la prétendante était persuadée qu'il était l'homme de sa vie. Tous deux sont partis en tête-à-tête pour la traite, l'occasion pour eux de partager quelques moments complices. Mais l'agriculteur attendait le bon moment pour échanger son premier baiser avec une femme.

En attendant, le duo s'est rendu chez Bernadette, la maman d'Hervé. Et Stéphanie a eu du mal à cacher à sa future belle-mère que son fils avait fait son choix. Elle n'a toutefois pas dévoilé l'identité de l'heureuse élue pour garder un peu de suspense. Et l'agriculteur n'a pas voulu lâcher le morceau pour le moment. Il préférait tout d'abord annoncer à Vanessa qu'elle n'avait pas remporté son coeur. Mais sur le coup du stress et mal à l'aise, il a finalement fait machine arrière une fois face à elle. "Il y a une évidence, mais il me faut encore un peu de temps", a-t-il lancé.

C'est donc à trois qu'ils ont fait une petite balade en bateau. Et, ne sachant pas que Vanessa n'était pas au courant, Stéphanie s'est rapprochée un peu d'Hervé, mettant ainsi le puce à l'oreille de la brunette. Une fois de retour à la maison, l'agriculteur lui a donc annoncé la mauvaise nouvelle. Après avoir tenté de savoir pour quelle raison elle n'avait pas été sa préférence, Vanessa a plié bagages. "Je lui en veux un petit peu parce que je n'étais pas à l'aise au déjeuner et l'après-midi à la sortie. Il aurait dû me dire les choses ce matin", a-t-elle regretté.