Hervé (L'amour est dans le pré 2021) : Piques en série entre Vanessa et Stéphanie

C'était un grand jour pour Hervé lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 6 septembre, sur M6. La raison ? Les deux prétendantes de l'éleveur de vaches laitières de 43 ans ont fait leur arrivée sur son exploitation.

"C'est une nouvelle aire", a lancé l'agriculteur qui avait hâte de tenir Vanessa et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans) dans ses bras. Hervé, qui n'a jamais connu de relation amoureuse, n'a pas caché qu'il était très tactile. Et pour découvrir les deux femmes en toute intimité, il a loué un gîte à 7 kilomètres de la ferme familiale. Car on le rappelle, il vit toujours chez ses parents. Il ne leur avait encore d'ailleurs rien dévoilé sur les deux femmes.

L'agriculteur espérait voir Vanessa, une maman célibataire d'un petit garçon de 6 ans, arriver en première afin de la mettre à l'aise. Elle a beaucoup souffert en amour, c'était donc plus difficile selon lui pour la jeune femme de s'ouvrir. Il était donc rassuré de la voir débarquer et vite compris qu'elle était plus à l'aise qu'il ne le pensait. Très vite, elle est entrée dans le vif du sujet lors de la visite de sa chambre en lançant : "Ton lit est un peu grand pour toi tout seul." Le feeling est rapidement passé entre eux.

Mais le tête-à-tête a été de courte durée puisque Stéphanie a vite fait son arrivée. "Depuis le début c'est lui, je le ressens", a-t-elle confié en chemin. Une fois la déception de savoir Vanessa arrivée avant elle, elle était prête à rattraper le temps perdu. Elle a vite fait savoir à sa concurrente qu'elle avait grandi dans une ferme pour marquer son territoire. Mais Vanessa ne comptait pas se laisser faire et les piques ont fusé. La compétition a donc bel et bien commencé !