Hervé (L'amour est dans le pré 2021) très emballé par les gènes de Vanessa : il se projette déjà

Pour les premiers speed-datings de la nouvelle et seizième saison de L'amour est dans le pré, ce sont les candidats Jean-Daniel, Vincent et Hervé qui ont ouvert le bal. Et leurs rendez-vous se sont révélés fructueux ! Surtout pour Hervé (43 ans) qui peut enfin espérer construire une belle histoire d'amour avec une femme, la toute première. En effet, l'éleveur de vaches laitières en Picardie comblé par son métier n'a qu'un rêve : quitter papa et maman pour fonder sa famille.

Après l'ouverture de ses courriers, il a invité trois femmes à venir le retrouver à Paris. La première, Hélène (39 ans), n'a pu se libérer que par visioconférence. Cette maman de deux enfants n'en est pas à sa première participation au programme car elle a déjà tenté de séduire un autre agriculteur, Charles-Henri, dans le passé. Hélène a au départ une courte longueur d'avance sur ses concurrentes puisqu'elle a "cogné le coeur" d'Hervé avec sa lettre et une vidéo d'elle en train de chanter. Lors de leur échange, le courant est bien passé et c'est alors que, confiant, Hervé lui a demandé de but en blanc si elle pourrait envisager d'avoir d'autres enfants avec lui et la réponse a malheureusement été négative. Ce qui a déçu Hervé tout autant que sa réserve à l'idée d'emménager avec lui un jour.

Hervé ne perd pas espoir et a poursuivi sa séance de rencontres avec Stéphanie, une aide soignante de 39 ans sans enfant et dont la lettre avait su répondre aux attentes de l'agriculteur. Lors de leur face à face, Stéphanie a confirmé à Hervé qu'il pouvait se projeter avec elle et pour cause, elle est tout à fait prête à s'adapter à la vie à la ferme, elle qui a grandi dans ce milieu. Qui plus est, elle souhaiterait fonder une famille et se marier, le rêve d'Hervé. Enfin, sa journée se termine sur son rendez-vous avec Vanessa, la plus jeune de ses prétendantes âgée de 32 ans, une aide à domicile et maman d'un petit garçon de 6 ans. Vanessa a particulièrement touché Hervé notamment avec son passé difficile, elle qui élève seule son fils depuis sa naissance. Une fragilité qui donne envie à l'agriculteur d'avoir un rôle de "protecteur". Avec elle, il peut également envisager d'avoir des enfants, et même des jumeaux puisque la génétique de Vanessa pourrait le permettre ! Une information qui emballe beaucoup Hervé. "Allez, deux d'un coup en une fois ! Faut rattraper le retard", s'est-il amusé avec enthousiasme.

Hervé choisit d'inviter Vanessa et Stéphanie à passer quelques jours chez lui à la ferme.