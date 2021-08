L'amour est dans le pré 2021 : Une ex-prétendante de retour et grillée par Karine Le Marchand

Des surprises, il y en a toujours dans L'amour est dans le pré ! Le lancement de la saison 16 n'a pas dérogé à la règle avec notamment la participation d'une candidate déjà vue dans l'émission de M6 !

Et, oui il s'agit d'Hélène, une aide-soignante et maman de deux enfants qui s'est présentée ce lundi 30 août pour l'agriculteur Hervé. Alors qu'elle recevait d'abord les conseils de Karine Le Marchand avant de le rencontrer par visioconférence, cette dernière l'a tout de suite reconnue. "Toi Hélène, ta tête me dit quelque chose, lui a lancé l'animatrice observatrice. T'es déjà venue pour un speed-dating !" Et pour Hélène de confirmer, rappelant qu'elle avait en effet tenté de séduire dans le passé Charles-Henri, c'était en 2019. "Quand on regarde leur portrait, on voit qu'ils sont simples tous les deux", leur a-t-elle reconnu comme point commun.

À l'époque, Hélène n'avait pas été retenue par l'éleveur de vaches à lait et céréalier. Ce dernier avait craqué pour deux autres prétendantes, Stéphanie et Sandrine. La seconde n'était pas restée bien longtemps à la ferme tandis que Stéphanie a vécu une belle romance pendant un petit moment avec Charles-Henri. Mais au bout de quelques mois, il a été révélé que le couple avait rompu. Après quoi, Charles-Henri a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme. Lors du bilan en décembre 2019, l'agriculteur révélait qu'il s'agissait d'une certaine Belinda, une prétendante qui lui avait écrit via l'émission. "Elle avait écrit suite au portrait, mais elle n'était pas disponible lors du tournage de l'émission. Elle m'a à nouveau écrit au mois de juin et nous avons discuté. Finalement, c'est beaucoup mieux hors caméra et nous sommes très heureux", confiait-il.