L'amour est dans le pré 2019: Charles-Henri en couple avec une autre prétendante

Que s'est-il passé lors de l'aventure de Charles-Henri dans L'amour est dans le pré 2019 pour qu'il n'apparaisse subitement plus dans les épisodes ? Lors du bilan du programme, diffusé le 9 décembre 2019 sur M6, l'éleveur de vaches à lait et céréalier âgé de 36 ans en dit plus.

A l'issue du speed dating, Charles-Henri a invité Sandrine, repartie aussi vite qu'elle est arrivée et Stéphanie, commerciale de 39 ans d'origine suisse. Il s'est vite entendu avec elle et la dernière fois qu'on les a vus ensemble, il était en couple avec elle. "J'ai trouvé la fille qui me plaît, je lui ai dit je t'aime et son sourire en a dit assez", avait-il même confié face à la caméra. Lors du bilan, des images du week-end de Charles-Henri chez Stéphanie sont diffusées. Un séjour lors duquel le couple avait déclaré vouloir vivre ensemble. Mais après un nouveau moment à deux, il y a eu des tensions. Stéphanie et lui ne s'entendaient plus sur certains points, notamment sur la place des animaux de la prétendante dans sa vie. L'agriculteur a commencé à se renfermer et Stéphanie confie lors du bilan, via un magnéto, que Charles-Henri avait tendance à vouloir tout maîtriser. Elle raconte aussi qu'il était trop dévoué à son travail et qu'il n'était pas prêt à faire de la place à une femme.

Alors qu'il y a quelques jours le magazine Public a révélé que Charles-Henri n'était plus avec Sandrine et qu'il aurait retrouvé l'amour avec une autre, lors de cette deuxième soirée du bilan, le jeune homme confirme l'information à Karine Le Marchand. Elle s'appelle Belinda, elle lui avait déjà écrit via l'émission et elle l'a refait par la suite. Sa ténacité a déduit Charles-Henri. Ils se sont rencontrés et il a craqué. Même ses parents adorent déjà la jeune femme. Et contrairement à ce que croyaient les prétendantes, l'agriculteur est capable de débloquer du temps par amour et le fait avec Belinda !