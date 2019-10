Charles-Henri (L'amour est dans le pré) : Agacée, Sandrine fait des révélations

Lundi 21 octobre 2019, le nouvel épisode de L'amour est dans le pré a été notamment marqué par les larmes de Didier et le départ précipité de Sandrine, prétendante de Charles-Henri. Dans une interview accordée à nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, la mère de famille en a dit plus sur sa décision.

Si la scène du départ de Sandrine de la ferme de l'éleveur de vaches à lait et céréalier âgé de 36 ans a fait le buzz parce qu'elle a demandé à récupérer son cadeau avant de s'en aller, ce n'est pas sur ce sujet que la jeune femme a voulu mettre les points sur les "i". La mère de famille qui a eu un cancer du sein a préféré expliquer pourquoi elle avait si soudainement plié bagage. "Pour avoir vécu avec un agriculteur, je sais qu'ils peuvent avoir la tête dans le boulot en oubliant leur femme, mais là... Il n'a pas cherché à savoir qui j'étais. Il avait clairement une préférence pour Stéphanie. Je ne me voyais pas tenir la chandelle." Une décision que Charles-Henri n'avait pas comprise et qui l'avait visiblement un peu vexé.

Comme le souligne ensuite Sandrine, le comportement de Charles-Henri laissait également à désirer sur d'autres plans. Pas tendre, elle déclare : "Charles-Henri manque vraiment de savoir-vivre. Il venait de terminer des travaux chez lui. Nous sommes arrivées, le ménage n'était pas fait et le frigo était vide. Le premier soir, ils nous a emmenées au restaurant. Il m'a ignorée toute la soirée. Il m'a même appelée par le prénom de l'autre prétendante." Sympa...

Depuis son passage dans l'émission, Sandrine est toujours célibataire et elle est toujours en quête de l'homme qui partagera sa vie.