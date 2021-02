L'amour est dans le pré 2021 – Hervé le Picard vierge à 43 ans : "La page est blanche"

La diffusion des portraits des agriculteurs de la saison 16 de L'amour est dans le pré a enfin eu lieu ce lundi 1er février ! Pour cette édition 2021, douze nouveaux candidats (9 hommes et 3 femmes), âgés de 27 à 62 ans, ont accepté de tenter l'aventure. Il est temps de faire la connaissance d'Hervé le Picard. Karine Le Marchand est allée à la rencontre de l'éleveur de vaches laitières de 43 ans.

Hervé le Picard habite dans les Hauts-de-France et l'agriculture c'est de famille chez lui ! Il a repris l'activité de ses parents à leur retraite il y a quatorze ans. Alors qu'il habitait encore avec eux, le "Tanguy des champs" a pris la décision de prendre son envol après que son beau-frère l'a inscrit à l'émission. Il cherche donc un terrain pour faire construire une maison.

Hervé le Picard qui occupe le poste de 2e adjoint au maire dans sa ville a donné rendez-vous à Karine Le Marchand à la mairie. Ils ont ensuite pris le chemin de la ferme et Karine Le Marchand a appris qu'il avait toujours vécu dans sa ville et qu'il se voyait donc mal en partir. Une fois sur place, la présentatrice a fait la connaissance de Bernadette et Simon, les parents de l'agriculteur. Ils espèrent que cette expérience lui permettra d'enfin trouver chaussure à son pied. "Il ne boit pas, il ne fume pas, il est courageux, il est sérieux et déterminé", a confié le papa.

Hervé adore son métier et est très bien entouré. Il ne lui manque que l'amour pour être totalement comblé. S'il a connu des amourettes dans sa vie, il ne cache pas être encore vierge. "La page est blanche", a-t-il plaisanté. L'agriculteur recherche une femme sincère, gentille et positive. "La beauté n'est pas un critère essentiel, je ne suis pas difficile". Il souhaite qu'elle aime également la nature et qu'elle n'ait pas plus de 40 ans. Il le dit sans complexe, il ne sait pas cuisiner. Mieux vaut donc que sa future compagne soit à l'aise aux fourneaux. "Il faut qu'elle soit un peu bavarde et avec un peu de caractère quand même parce que j'en ai un petit peu", a précisé le candidat. Il souhaite fonder une famille et est prêt à accueillir les enfants de sa future compagne si elle est déjà maman.