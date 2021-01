L'amour est dans le pré 2021 : Photos et portraits des agriculteurs

Un peu plus d'un mois après la diffusion de la dernière saison, qui a vu naître les couples emblématiques Jérôme/Lucile ou Mathieu/Alexandre, L'amour est dans le pré s'apprête à faire son grand retour sur M6 pour sa seizième saison. Le 1er février 2021, la chaîne diffusera la première partie des portraits. Les téléspectateurs feront ainsi la connaissance des 12 nouveaux agriculteurs (9 hommes et 3 femmes), âgés de 27 à 62 ans, en quête d'amour.

Nathalie (dit "Nanou")

L'éleveuse de "veaux sous la mère" de 49 ans, au Pays de la Loire, est maman de trois grands enfants et quatre fois grand-mère. Ne vous fiez pas à son look de "Barbie Girl", Nathalie est une véritable battante. Divorcée depuis 2007 d'un mari violent, elle a dû repartir de zéro à 35 ans et a tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien. Elle a été contrainte de jongler entre plusieurs travails tout en assumant son rôle de maman. La famille a vécu en mobil-home et a fait appel aux Restos du coeur pour s'en sortir. Grâce au courage de Nanou et sa ténacité, elle a finalement sorti la tête de l'eau et acheté de nouvelles vaches et construit sa maison qu'elle appelle "son palais". Un nid douillet à son image : toute rose. Elle travaille avec sa fille Samantha (à l'origine de sa participation) et son fils cadet Lyod (à mi-temps) dans une ambiance très conviviale. Il ne lui manque que l'amour pour être comblée et elle compte bien le trouver grâce à L'amour est dans le pré. Elle espère rencontrer un homme gentil, positif, généreux et actif, si possible bricoleur et prêt à croquer la vie en rose à ses côtés.

Valentin

Le producteur de fleurs comestibles et maraîcher de 27 ans réside dans un petit village de Bretagne. Du haut de son mètre quatre-vingt quinze et avec son look de musicien tatoué et barbu, il impressionne et semble sûr de lui. Pourtant, Valentin est un grand timide qui a bien du mal à aller vers les femmes. Et dès qu'il le fait, il perd tous ses moyens. Il n'a connu qu'une seule relation à 18 ans. Elle n'a pas duré longtemps mais lui a fait perdre confiance en lui. Le jeune homme, qui occupe l'étage de la maison de ses parents, espère donc rencontrer le grand amour dans les bras d'une jeune femme gentille, sincère, affective, qui accepte sa passion des fleurs et lui fasse reprendre confiance en lui. Physiquement, il a une préférence pour les cheveux longs. "Je prends les gens comme ils sont. Ce n'est pas comme si j'étais un canon de beauté. Le seul truc que j'aime chez moi c'est mes yeux", a-t-il précisé. Il fourmille de projets, parmi lesquels la rénovation d'un hangar en loft pour abriter sa future famille.

Vincent "Le Provençal"

Le charmant quarantenaire est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur et est l'un des meilleurs dans son domaine. Pour apprendre, il s'est entouré des meilleurs et aujourd'hui, il se félicite de réaliser des spectacles équestres dans toute la France et en Europe. Il organise également des stages au sein de ses installations équestres. Ses chevaux sont sa passion et il leur consacre 80% de sa vie. "S'il y a une clôture à changer il faut la changer et mes chevaux ont besoin de manger 365 jours par an. Les spectacles ne sont que la finalité", a confié Vincent. Le beau brun, papa de deux enfants de 8 et 3 ans (séparé de la maman depuis un peu plus d'un an après onze ans de vie commune), a tout de même de la place pour l'amour. Aujourd'hui, il est prêt à laisser derrière lui son échec amoureux pour se reconstruire auprès d'une jolie trentenaire avec qui profiter tous les jours de la vie qu'il a construite, sans prise de tête. Qu'elle travaille dans un autre domaine ne le dérange pas, car cela lui permettrait de s'ouvrir à un autre monde. Il souhaite rencontrer une femme qui a du caractère, sans pour autant aimer les conflits. Ce grand romantique compte bien tout donner à la femme qui partagera sa vie.

Jean-François

L'éleveur de brebis et porteur funéraire a 48 ans et habite en région Occitanie. Il a tout du berger traditionnel avec son patois, son béret, son bâton de berger bien-sûr et surtout son amour pour sa région et ses traditions. Il réside dans un petit village de 100 habitants, perché sur les montagnes ariégeoises. Ses 450 brebis et agneaux, il les élèvent avec ses enfants Clément et Manon (fruit de ses anciennes amours avec la maman dont il est séparé depuis près de quinze ans). Très soucieux de leur bien-être, il a mis sa vie privée de côté pour se consacrer à eux et a même pris un second emploi aux pompes funèbres il y a quelques années pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Mais aujourd'hui, ce vrai gentil qui a le sens des responsabilités espère trouver une femme avec laquelle partager sa passion pour le chant ariégeois ou les danses de salon. Il aimerait qu'on lui présente une jolie brune, idéalement un peu plus grande que lui (1m70), plutôt fine mais surtout joyeuse, sociable et attentionnée qui lui permettra de reprendre confiance en lui. Il est décrit comme un grand sensible, tactile et romantique, qui adore faire des cadeaux et n'aura jamais peur de dire "je t'aime".

Sébastien

Lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac, l'homme de 46 ans réside en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est installé à son compte depuis 2008 et avant cela, il a occupé pendant dix ans un emploi de responsable technique pour des machines à glaces. Ce n'est qu'au décès de son grand-père qu'il a repris l'exploitation pour enfin vivre sa passion. Il a une relation très fusionnelle avec son fils de 10 ans, dont il a la garde. Lors du divorce avec la maman il y a trois ans, Sébastien a connu une véritable désillusion amoureuse. Il est toutefois prêt aujourd'hui à s'engager dans une relation durable et est à la recherche d'un vrai coup de coeur. Il ne cache pas sa préférence pour les femmes pulpeuses au caractère plus calme que le sien, afin de le tempérer. S'il ne souhaite plus d'enfants, il acceptera avec plaisir ceux de celle qui partagera sa vie. L'agriculteur est un bon vivant, romantique, bavard et sensible. Et c'est une véritable fée du logis.

Jean-Daniel

Le vigneron et éleveur de vaches Hérens de 53 ans marquera à coup sûr cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Il est décrit comme un personnage haut en couleurs, atypique, chaleureux, attachant, alliant l'amour de la terre à l'amour de l'histoire, de la musique, de Johnny et du vin. Avec son patois mélangeant valaisan et onomatopées, l'agriculteur Suisse devrait marquer les esprits des téléspectateurs. Ampélographe reconnu, il possède le don d'identifier différents cépages du premier coup d'oeil. C'est aussi un grand amoureux des animaux. Il ne lui reste qu'à trouver l'amour pour être comblé. Il a vécu neuf ans en couple avec la maman de sa fille de 17 ans et n'a pas connu l'amour avec un grand A depuis leur séparation il y a douze ans. Il est même "totalement chaste" depuis 4 ans. Cet épicurien, original, généreux et sensible ne demande qu'à retrouver confiance en lui grâce à une femme qui saura l'aimer comme il le mérite. Il rêve d'une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère, aimant la terre, les animaux et la nature.

Hervé "Le moustachu"

L'éleveur de porcs et céréalier en Ile-de-France de 58 ans est décrit comme un homme facile, sympa, un brin franchouillard, sincère, rigolo et gentil. Il pratique le basket, le handball, le volley et la pétanque. Il adore recevoir sous sa grande grange attenante à sa maison. Ce sont d'ailleurs ses amis qui l'ont poussé à s'inscrire à L'amour est dans le pré. Hervé n'a connu qu'une histoire d'amour de trente ans dont sont nés ses deux enfants de 29 et 22 ans. Séparé depuis trois ans, il a fait quelques rencontres mais à l'époque, il n'était pas encore prêt à tourner cette page importante de sa vie. Son idéal féminin est une femme rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère. Il accorde une attention particulière au sourire qui d'après lui "dit beaucoup de choses". Il espère rencontrer une femme qui l'accepte tel qu'il est.

Hervé "Le Picard"

L'éleveur de vaches laitières et polyculture à 42 ans et vient des Hauts-de-France. Il a repris l'activité de ses parents à leur retraite et adore son métier. En parallèle, il occupe le poste de 2e adjoint au maire ! Avec sa gouaille, son accent, son naturel, sa candeur et ses maladresses, il devrait rapidement marquer les esprits. Ses proches le décrivent comme un homme gentil et serviable. Hervé, qui habite toujours chez ses parents, peut également être déconneur. Il ne le cache pas, il n'a jamais connu les plaisirs charnels. Il espère trouver une femme avec laquelle fonder sa famille et souhaite qu'elle soit sincère, gentille, un peu entreprenante et positive. Il est prêt à accueillir les enfants de sa future compagne si elle en a.

Delphine

L'arboricultrice bio de 47 ans qui vient de la région Occitanie est souriante, solaire, forte, douce, drôle, rock'n roll, avec un parcours de vie atypique. Issue du milieu agricole et d'une famille de 5 filles, elle est partie faire de l'humanitaire dans les années 90 puis s'est installée dix ans comme postière en Haute-Savoie. Mais elle est finalement revenue à ses origine en 2012 en pratiquant le métier qu'elle fait aujourd'hui. Entière, sportive, bricoleuse et bikeuse aguerrie, Delphine dégage une certaine assurance et beaucoup de force. Elevée dans la tradition catholique, elle n'a pris conscience de son homosexualité qu'à 25 ans et n'a connu que deux histoires d'amour dans sa vie. Sa relation la plus forte a duré douze ans avec Patricia, qu'elle présentait comme sa cousine, complexée par une sexualité dont elle ignorait tout. Les deux femmes sont depuis restées très amies C'est d'ailleurs son ex qui l'a aidée à s'inscrire à l'émission ! Célibataire depuis un an et demi, elle recherche une femme nature, sportive, féminine et positive, avec ou sans enfant.

Paulette

L'éleveuse d'ânes de 62 ans réside en Suisse et est perchée dans la montagne du Valais. Cette femme lumineuse, ouverte, spontanée, naturelle, franche et directe, fabrique également des savons au lait d'ânesse et tient une buvette d'altitude l'été et un bar à neige l'hiver. Active et indépendante, Paulette aime la moto, danser, pratique le ski et adore le bateau, sans oublier Johnny (comme Jean-Daniel !). Après avoir été mariée à un homme violent, avec lequel elle a eu deux beaux enfants, Paulette a réussi à se défaire de son emprise. Depuis, elle n'a pas vraiment eu de chance en amour mais y croit dur comme fer. Elle a très envie de tomber amoureuse d'un homme entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux, sensible à l'écologie (elle est végétarienne), avec du savoir-vivre, joyeux, qui aime les animaux et la montagne. Et elle est prête à lever le pied pour pouvoir partager plus de temps avec l'homme de sa vie.

Franck

Après une courte carrière de sous-officier de l'armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l'homme de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine s'est de nouveau tourné vers la nature en devenant sylviculteur et maraicher. Il est aujourd'hui à son compte, possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraichage sur lequel il fait pousser des pommes de terre, du potiron, des topinambours ou des tomates. Epanoui professionnellement, Franck a l'espoir de l'être aussi dans sa vie d'homme. A 46 ans, il n'a eu qu'une seule relation sérieuse de un an, avec une femme habitant à plus de 100 kilomètres de chez lui. Aujourd'hui, il est prêt à lever le pied pour trouver sa moitié. Il est décrit comme un bon vivant plein d'énergie, avec un rire communicatif, un vrai romantique, attentionné et très sensible. L'agriculteur recherche une femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête. Il acceptera avec plaisir ses enfants si elle en a.

Vincent "Le vigneron"

C'est en Provence-Alpes Côte d'Azur qu'habite le vigneron de 51 ans. Un sacré personnage avec du caractère, de la répartie, des blagues, mais également sentimental, avec des blessures de la vie qui ont forgé sa philosophie : vivre intensément et maintenant. Issu d'une famille de vignerons, Vincent et son frère Bruno ont repris l'exploitation à la retraite de leur père. Vincent a eu deux grandes relations. L'une avec une certaine Claire, qu'il a rencontrée jeune et avec qui il a passé treize années de sa vie. L'autre avec une dénommée Cathy, maman de deux enfants. De belles histoires d'amour qui, par manque d'envie et pour raisons médicales, n'ont néanmoins pas exaucé le rêve de sa vie : devenir père. Bon vivant et épicurien très entouré, il a également connu une sacrée épreuve un mois et demi après sa rencontre avec Cathy avec une rupture d'anévrisme qui l'a plongé six semaines dans le coma. A l'époque, il faisait 160 kilos et fumait 6 cigares par jour ! Aujourd'hui, il affiche 50 kilos en moins sur la balance et ne fume plus. Il cherche une femme pour croquer la vie à pleine dents. Il aimerait rencontrer une femme entre 40 et 50 ans, qui ait envie, comme lui, de profiter pleinement des joies de la vie, sociable, joyeuse, indépendante, intelligente et avec du caractère. Il accueillera bien-sur ses enfants avec plaisir si elle en a et espère que le destin lui réservera cette fois une jolie surprise.