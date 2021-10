Vincent (L'amour est dans le pré) : L'une de ses prétendantes claque la porte en pleine nuit !

A l'instar de Nathalie, Vincent le Provençal, éducateur équestre de 40 ans, avait encore ses deux prétendantes chez lui. Mais le candidat de L'amour est dans le pré 2021 avait tout de même une petite préférence pour Natacha (téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans) comme il l'avait confié la semaine passée. En était-il toujours de même lors de l'épisode du 25 octobre ?

Étape importante pour Natacha et Hafsa (esthéticienne de 34 ans). Elles ont rencontré des amis de Vincent, parmi lesquels Mathieu et Alexandre de la saison passée. Les deux femmes n'ont pas échappé à un interrogatoire. Et peu avant la fin du repas, l'agriculteur s'est rendu compte que 95% de ses proches, dont l'éleveur de taureaux en Camargue et son mari, étaient du même avis que lui : C'est Natacha qui était faite pour lui.

Vincent n'a pas souhaité attendre bien longtemps pour annoncer la mauvaise nouvelle à Hafsa. Mais, alors qu'il avait pris son courage à deux mains, la brunette dormait. Il en a donc profité pour inonder Natacha de compliments afin de lui faire comprendre que sa personnalité lui correspondait parfaitement. Un immense bonheur pour la principale intéressée.

Hafsa a fini par se réveiller et a donc appris le choix de Vincent. Très vite, elle s'est renfermée et est repartie dans sa chambre pour préparer directement ses valises. C'est donc en pleine nuit que la jeune femme s'en est allée. "La soirée est partie un peu en cacahuète. Je voulais d'abord en parler à Hafsa, par correction. C'est plus poli. (...) Ca a cassé complètement le moment durant lequel j'ai parlé avec Natacha", a-t-il regretté.