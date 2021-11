Vincent (L'amour est dans le pré) en couple : il présente Justine avec qui il a déjà passé un grand cap

Après avoir découvert les confidences amoureuses de Franck, Hervé, Vincent le Vigneron, Delphine et Jean-François, les téléspectateurs de M6 ont pu voir la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, ce lundi 29 novembre. C'est Vincent le Provençal qui a ouvert le bal de cette nouvelle émission et il avait une bonne nouvelle à annoncer.

C'est seul que l'on avait laissé l'éducateur équestre de 40 ans. Après le départ d'Hafsa (une esthéticienne de 34 ans), il s'est mis en couple avec celle qu'il avait choisie. A savoir Natacha, une téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans) qui l'avait séduit avec sa joie de vivre et sa fraîcheur. Mais, lors de sa venue chez la brunette, il s'était rendu compte qu'ils ne pourraient construire un avenir ensemble. "Au fur et à mesure, je voyais des choses me disant que ce n'était pas quelqu'un qui était fait pour être à côté de moi. Je pense que ça a dû la peiner. Mais je ne m'inquiète pas du tout pour Hafsa et elle, elles trouveront", a-t-il confié à la présentatrice de 53 ans.

Peut-être arrivera-t-il à se projeter avec sa nouvelle compagne. Car oui, il n'est plus un coeur à prendre. C'est au côté d'une belle brune aux cheveux longs de 33 ans que Vincent a fait son arrivée face à Karine Le Marchand. Une jeune femme prénommée Justine et qui vient de la Côte Basque. De nombreux kilomètres la séparent donc du candidat, qui habite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Justine n'a pas regardé l'émission, mais ses proches lui ont dit que l'éducateur équestre était fait pour lui, notamment parce qu'elle monte beaucoup à cheval. Elle a fini par le suivre sur Instagram et a fait une belle découverte.

Vincent était en vacances dans sa région. Il avait posté une photo dans un endroit que Justine connaissait très bien, elle lui a donc demandé s'il était à Biarritz. Le charmant brun lui a répondu et ils ont convenu ensemble d'un rendez-vous pour boire un café. "On a passé un bon moment. On a bien rigolé, mais il n'y avait pas plus que ça. Tu m'as recontactée, on a parlé", a confié la jeune femme qui travaille dans la gestion de patrimoine. Ce n'est qu'environ un mois et demi plus tard qu'ils se sont revus pour le week-end. "Après, on ne s'est pas quittés", a-t-elle précisé.

Justine a rencontré les enfants de Vincent. Une grosse étape pour ce dernier car pour lui, c'était "plus qu'un contrat de mariage". Sa compagne s'entend bien avec eux, ainsi qu'avec son ex-femme et son conjoint. "Le projet c'est qu'à terme, je vienne dans la région", a conclu la chère et tendre de l'agriculteur. Une idylle qui semble bien partie pour durer.