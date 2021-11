Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) en couple : le lieu de leur mariage déjà trouvé !

Lundi 22 novembre 2021, M6 a diffusé la première partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, l'occasion de retrouver l'un des couples les plus emblématiques de cette édition : Hervé et Stéphanie. Et ils avaient de belles nouvelles à annoncer.

L'éleveur de vaches laitières de 43 ans et l'aide-soignante de 40 ans forment en effet toujours un couple. Hervé a eu un coup de coeur pour elle lors de l'étape du speed-dating. Et, même s'il a un temps hésité à vivre une idylle avec sa deuxième prétendante Vanessa, il s'est vite rendu à l'évidence. Une fois cette dernière partie, ils ont vite échangé leur premier baiser sur le pont où l'agriculteur avait tourné son portrait. Puis, le candidat a perdu sa virginité, une nuit racontée en détails ! Aujourd'hui, c'est à Karine Le Marchand qu'ils ont fait quelques confidences.

Stéphanie a rappelé qu'avant de trouver le bonheur dans les bras d'Hervé, elle était célibataire depuis trois ans. Et sa vie a changé quand elle est tombée sur le portrait de son cher et tendre. En plus de lui plaire physiquement, elle a réalisé qu'ils se ressemblaient beaucoup. Elle a donc tenté sa chance et elle a bien fait. "Je vois bien qu'il est attentionné. Il me dit qu'il y a toujours une solution", a-t-elle confié au moment d'évoquer son côté protecteur.

"Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Je lui ai demandé s'il était prêt et il m'a dit que oui", a ensuite révélé Stéphanie au moment d'évoquer leur première nuit d'amour. Et son compagnon d'ajouter qu'il ne regrettait pas d'avoir attendu aussi longtemps avant de sauter le pas : "En moins d'un an, j'ai rattrapé quinze ans de ma vie passée." Mais attention, Bernadette (la maman de l'agriculteur) leur a demandé, pour plaisanter, de ne pas faire trop de galipettes. Elle a surtout fait savoir rapidement qu'elle aimait beaucoup sa belle-fille. Un avis partagé par son mari.

"J'ai gagné en assurance. Stéphanie m'apporte le bonheur. Bientôt, on ne sait pas quand, le bébé", a confié Hervé. Mais avant cela, les tourtereaux veulent profiter un peu à deux. Et ils auront tout le loisir de le faire prochainement puisque l'aide-soignante a trouvé du travail près de chez Hervé. Elle compte donc emménager avec lui dans une maison qu'il loue. Et, à terme, ils comptent acheter. Mais pas facile de trouver son bonheur. "Il faut demander à Stéphane Plaza. Je vous jure, je vais m'en occuper", a donc lancé Karine Le Marchand qui a promis d'appeler son grand ami, une fois leur entrevue terminée.

Hervé et Stéphanie comptent aussi se marier dans le village du participant, après avoir accueilli, ils l'espèrent, leur premier enfant. En attendant, l'ancienne concurrente de Vanessa aura le bonheur de s'occuper du bébé de sa belle-soeur. Car, elle l'a appris lors du tournage du bilan, elle souhaitait qu'elle en soit la marraine. Une proposition qu'elle a acceptée, les larmes aux yeux.