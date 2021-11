Jean-François et Mélanie (L'amour est dans le pré) en couple et prêts à devenir parents ? Ils se livrent

Leur histoire est digne d'un conte de fées. Jean-François et Mélanie habitent tous les deux en Ardèche, non loin l'un de l'autre. Pourtant, il a fallu que l'éleveur de brebis de 48 ans participe à L'amour est dans le pré 2021 pour qu'ils se rencontrent. Et, instantanément, cela a été le coup de foudre. Une divine idylle qui est, sans surprise, toujours d'actualité.

C'est ensemble qu'ils sont venus au bilan de l'émission, dont la première partie a été diffusée ce lundi 22 novembre. L'occasion de découvrir qu'à l'origine, la belle Ariégeoise ne cherchait pas l'amour. "Je m'étais complètement fermée à l'amour. Je pensais ne pas le mériter, ne pas en avoir besoin", a confié Mélanie à Karine Le Marchand. Elle a pourtant tenté sa chance et elle a bien fait. Elle rentrait d'un long voyage à l'étranger de 5 ans, durant lequel elle a aidé des enfants malades et, alors qu'elle était avec sa famille, elle a découvert un article où il était expliqué que Jean-François allait participer à L'amour est dans le pré. Sa soeur était persuadée que c'était l'homme de sa vie.

Séduite par l'agriculteur, elle a donc envoyé un courrier et a été sélectionnée pour le speed-dating. Un moment hors du temps pour les tourtereaux. Ils ont ensuite très vite échangé leur premier baiser, lors de la venue de Mélanie chez Jean-François. La prétendante a été très vite validée par ses deux enfants. Et sa maman Michelle, qui était réticente concernant sa participation car elle avait peur de le perdre, l'a aussi adoptée immédiatement. "Elle me réclame maintenant. Elle me réclame", a plaisanté la brunette de 40 ans.

Aujourd'hui, ils comptent bien profiter de la vie à deux. Pour l'heure, il n'est pas prévu qu'ils aient un enfant. "Ce que je veux, c'est qu'on ait une envie commune et qu'on l'amène tous les deux. C'est ça le plus joli je trouve", a confié Mélanie qui ne sera pas malheureuse si elle ne donne pas la vie.