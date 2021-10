L'amour est dans le pré : Jean-François en couple avec Mélanie, leur premier baiser filmé

Jean-François, éleveur de brebis de 48 ans en Ariège, était de retour ce lundi 11 octobre, dans L'amour est dans le pré 2021. Il s'apprêtait à recevoir ses prétendantes Mélanie, une belle Ariégeoise pour laquelle il avait eu un véritable coup de foudre lors du speed-dating, et Marie-Ange (52 ans, animatrice en milieu scolaire à Toulouse). Ses sentiments ont-ils été confirmés ?

Après avoir eu le droit à un accueil chaleureux, les deux prétendantes ont visité la bergerie et ont rencontré le fils et la fille de l'agriculteur. Marie-Ange a ensuite été invitée à participer à un tête-à-tête avec Jean-François. Mais c'est au côté d'un homme muet qu'elle a contemplé le beau paysage. "Je m'aperçois qu'avec Marie-Ange, ça ne le fait pas du tout. Elle est très gentille. Mais j'ai eu un coup de foudre pour Mélanie et ça n'a pas changé", a déclaré le candidat.

Place ensuite à Mélanie et l'électricité entre les deux était une fois de plus palpable. Ils sont revenus sur leur coup de foudre au speed-dating, non sans émotion. Et très vite, tous les deux se sont montrés tactiles. Câlins, baisers sur la joue, chanson.. Ils étaient sur leur petit nuage au point... de déjà échanger un premier baiser. "Pour moi c'est mon âme soeur. C'est l'homme que j'attendais", a déclaré la belle brune les larmes aux yeux.

Une fois de plus, c'était donc une évidence entre Jean-François et Mélanie. On en aurait presque oublié la pauvre Marie-Ange qui les attendait, sans se douter de ce qui était en train de se passer un peu plus haut.