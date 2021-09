Jean-François (L'amour est dans le pré 2021) : Coup de foudre, larmes et drôle de coïncidence avec Mélanie

C'était le grand jour pour Jean-François, éleveur de brebis de 48 ans en Ariège. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 13 septembre, il a enfin pu rencontrer ses prétendantes à l'occasion de l'étape du speed-dating. Un moment fort en émotion.

Stressé, Jean-François n'avait que peu dormi la veille. Il s'est préparé "moralement et physiquement" pour plaire aux femmes venues le rencontrer. Le papa célibataire de deux enfants est très timide, c'était donc une épreuve pour lui de voir ses cinq prétendantes. Mais il croyait pouvoir avoir un coup de foudre. Il ne croyait pas si bien dire !

C'est Mélanie, une Ariégeoise célibataire depuis dix ans comme lui, qui a ouvert le bal. Lors de l'ouverture du courrier, l'agriculteur avait été "chamboulé" par leurs points communs et son physique. Un coup de coeur qui s'est confirmé lors de la rencontre. "J'ai le sentiment que tu es mon âme soeur. J'ai envie d'y croire", a confié la belle brune. Les compliments ont fusé et révélation : elle lui a envoyé des photos qui avaient été prises dans sa cabane. Comme l'agriculteur, elle est attachée aux traditions ariégeoises. Très vite, ils se sont tenus la main et Jean-François lui a dit qu'il avait un coup de coeur et qu'il avait du mal à trouver ses mots pour dire ce qu'il ressentait. Il l'a donc fait en chanson. De quoi faire pleurer la jeune femme (et Karine Le Marchand en même temps). "C'est lui, c'est l'homme de ma vie", a-t-elle confié une fois le date terminé.

Jean-François a ensuite rencontré ses quatre autres prétendantes : Marie-Ange (52 ans, animatrice en milieu scolaire), Carole (une aide soignante de 43 ans), Virginie (une thérapeute de 57 ans) et Chantal (une comptable de 48 ans). Mais difficile pour ces femmes de toucher autant l'agriculteur en plein coeur que Mélanie. Il a malgré tout apprécié ces rencontres et a donc eu du mal à faire un choix.

C'est finalement Mélanie et Marie-Ange qui ont été invitées à la ferme.