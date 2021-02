Jean-François (L'amour est dans le pré) séparé de la mère de ses enfants : "On était un peu jeunes"

Après Franck, c'était au tour de Jean-François de se présenter lors de la deuxième salve des portraits de L'amour est dans le pré 2021, diffusée le 8 février sur M6. L'éleveur de brebis et porteur funéraire de 48 ans qui habite en région Occitanie devrait plaire, notamment grâce à sa joie de vivre.

Jean-François a tout du berger traditionnel avec son patois, son béret, son bâton de berger bien sûr et surtout son amour pour sa région et ses traditions. Il réside depuis sa naissance dans un petit village de 100 habitants, perché sur les montagnes ariégeoises. Et il habite près de sa maman Michèle, qui n'était au départ pas pour sa participation à l'émission. La raison ? Elle a peur de le perdre à cause d'une femme.

Ses 450 brebis et agneaux, il les élèvent avec ses enfants Clément et Manon (fruit de sa relation passée avec la maman qu'il a rencontrée à l'âge de 17 ans et dont il est séparé depuis près de quinze ans). "On était un peu jeunes je pense, on n'en a pas profité. Elle me reprochait de beaucoup travailler", a confié Jean-François. Très soucieux du bien-être de ses enfants, il a mis sa vie privée de côté pour se consacrer à eux et a même pris un second emploi aux pompes funèbres il y a quelques années pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien.

Mais aujourd'hui, ce vrai gentil espère trouver une femme avec laquelle partager sa passion pour le chant ariégeois ou les danses de salon. Célibataire depuis plus de dix ans, il aimerait qu'on lui présente une jolie brune, idéalement un peu plus grande que lui (1m70), plutôt fine mais surtout joyeuse, sociable et attentionnée qui lui permettra de reprendre confiance en lui. Une femme qui a des enfants ne le dérangerait pas. Jean-François est un grand sensible, tactile et romantique, qui adore faire des cadeaux et n'aura jamais peur de dire "je t'aime". Il n'a jamais fumé ou bu, mais si sa moitié le fait, cela ne sera pas un frein. "J'ai envie de vibrer", a-t-il déclaré.