Franck (L'amour est dans le pré 2021) vierge jusqu'à 40 ans : "Je n'ai pas fait des prouesses"

Il y avait encore de l'amour dans l'air lundi 8 février, sur M6. La chaîne diffusait la deuxième salve des portraits de L'amour est dans le pré 2021. Et c'est Franck que les téléspectateurs ont découvert en premier, face à Karine Le Marchand.

Après une courte carrière de sous-officier de l'armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l'homme de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine s'est tourné vers sa passion : la nature en devenant sylviculteur et maraicher. Il est aujourd'hui à son compte, possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraichage sur lequel il fait pousser des pommes de terre, du potiron, des topinambours ou des tomates. Mais tout n'a pas été rose avant de réaliser son rêve.

Après ses cinq années militaires, Franck a repris ses études en tant qu'ouvrier forestier. Il est devenu agent de maîtrise mais a fait un burn-out. "Je gérais tout un département, ça faisait beaucoup. J'avais une équipe qui n'était pas forcément comme je l'aurais voulu. J'ai été peut-être trop exigeant aussi. Pour échapper à cela, je me suis dit que j'allais tout simplement rentrer chez moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit que si la forêt publique ne me voulait pas, la forêt privée me voudrait", a-t-il confié. Depuis, il est en totale fusion avec la nature à tel point qu'il a ramené la foret chez lui en ayant recours à la taxidermie.

Franck à la recherche de la femme idéale

Epanoui professionnellement, Franck a l'espoir de l'être aussi dans sa vie d'homme comme il l'a expliqué au côté de sa maman Simone, veuve depuis trois ans. A 46 ans, il n'a eu qu'une seule relation sérieuse de un an, avec une femme habitant à plus de 100 kilomètres de chez lui. C'est notamment parce que dans son éducation jésuite, on lui a appris à réussir professionnellement avant de se poser. "Je voulais me garder pour ma femme. Donc pendant très longtemps, je me suis retenu. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'une personne et où j'ai essayé. J'avais 40 ans. C'est vrai que le jour où je l'ai fait, je n'ai pas fait des prouesses tu t'en doutes. Ca a été un moment pas facile pour moi parce que je faisais quelque chose d'interdit quelque part", a-t-il raconté.

Aujourd'hui, Franck est prêt à lever le pied pour trouver sa moitié. Il est un bon vivant, positif, ouvert, romantique, attentionné et très sensible. L'agriculteur recherche une femme qui accepte qu'il chasse, franche, gentille, cultivée, avec des formes, raffinée, qui aime la nature et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête. Il acceptera avec plaisir ses enfants si elle en a. Ce grand fan de lecture sera très attentif aux mots utilisés dans les courriers. Mieux vaut avoir une belle plume donc. Et ne pas oublier une petite photo !