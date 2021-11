Delphine (L'amour est dans le pré) : Deux de ses prétendantes en couple, ses révélations

Lundi 22 novembre, les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de retrouver Delphine lors de la première partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021. Et la belle arboricultrice bio de 48 ans a fait une grande annonce à Karine Le Marchand.

A l'instar des autres agriculteurs de la saison, Delphine a passé l'étape du speed-dating après l'ouverture du courrier. Ainsi, elle a pu rencontrer dix prétendantes. Au final, ce sont Ghislaine, une conseillère bancaire de 44 ans, et Christelle une auxiliaire de vie de 48 ans, qui ont été sélectionnées pour passer du temps avec elle à la ferme. Si de nombreuses prétendantes sont reparties déçues, deux d'entre elles ont tout de même réussi à trouver l'amour.

Juste avant de quitter Karine Le Marchand, Delphine a en effet révélé qu'un couple s'était formé grâce à elle. "Il y a eu des rencontres lors du speed-dating. Elles sont ensemble et je suis très très heureuse", a-t-elle confié amusée à la présentatrice de 53 ans. Les téléspectateurs de M6 ont ensuite appris qu'il s'agissait d'Isabelle et de Christelle. "Les deux étaient jolies et elles se sont retrouvées", a poursuivi Delphine.

Aujourd'hui, celle qui était chasseur alpin et la belle brune vivent ensemble et sont "très heureuses". Il y a donc tout de même eu de l'amour dans l'air dans son expérience. Delphine ne peut pas en dire autant puisqu'aujourd'hui, elle n'est plus en couple avec Ghislaine. En plus d'avoir regretté de ne pas avoir pu passer plus de temps seule avec elle lors de sa venue chez elle, à Compiègne, Delphine a révélé que la jalousie de sa prétendante avait tout gâché. "J'ai dû le faire plusieurs fois quand même, parce qu'elle n'avait pas compris. Il y a eu une crise de jalousie parce que je recevais des lettres. Et j'ai dit 'stop, je ne peux plus'. Elle me disait qu'elle sentait que j'allais la trahir", avait-elle expliqué. L'ancienne rivale de Christelle ayant déjà été trahie en amour, elle a malheureusement eu du mal à faire confiance. Une situation qui a gâché cette histoire d'amour naissante.