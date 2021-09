Delphine (L'amour est dans le pré 2021) "éblouie" par Ghislaine après une déception

Il était venu le jour pour Delphine de rencontrer ses prétendantes. Après avoir longtemps caché son homosexualité, l'arboricultrice bio de 47 ans du Tarn-et-Garonne était prête à trouver le grand amour. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 6 septembre, dix prétendantes sont venues la voir pour le speed-dating. Elle espérait qu'elles soient aussi joyeuses et positives.

"Je suis à fond", a confié Delphine toute souriante à Karine Le Marchand avant de rencontrer sa première prétendante Isabelle, une Savoyarde de 44 ans dont la lettre a été le coup de coeur de l'agricultrice à l'ouverture des courriers. L'ancienne militaire qui bosse actuellement dans le BTP n'a malheureusement pas vraiment séduit Delphine puisqu'elle a confié : "Mon coup de coeur n'est plus un coup de coeur. C'est sûr qu'on n'est pas faite l'une pour l'autre."

Elle attendait aussi beaucoup de sa rencontre avec Ghislaine, une conseillère bancaire de 44 ans. C'est les bras chargés de cadeaux qu'elle est venue. Mais c'est surtout la belle brune que Delphine a immédiatement remarquée. Troublée et "éblouie", elle a eu bien du mal à trouver ses mots. Pas de quoi démonter sa prétendante qui lui faisait du rentre-dedans. "Toi tu viens à la ferme je crois", a lancé l'agricultrice avant de conclure le rendez-vous en lui prenant la main. Aurait-on assisté à un coup de foudre ? Il faut le croire.

Les prétendantes se sont ensuite enchaînées pour Delphine, qui a eu bien du mal à se remettre de ses émotions. Si la bonne humeur était au rendez-vous, la séduction n'était pas présente. L'agricultrice attendait donc plus de la part de Sandra, 47 ans, dont la lettre avait retenu son attention. Très vite, elle a remarqué son beau sourire. Et, bonne nouvelle, le feeling est bien passé. Sous le charme, Delphine peinait à trouver des questions. "Surprise, j'ai adoré. Elle est simple, elle est rayonnante", a-t-elle confié une fois le date terminé. Christelle, une auxiliaire de vie de 47 ans, était la dernière à faire la rencontre de Delphine. Très entreprenante et drôle, elle a fait passé un très bon moment à Delphine.

Il était temps de faire un choix et l'agricultrice a invité Christelle et Ghislaine.