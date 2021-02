Delphine (L'amour est dans le pré 2021), son coming out tardif : le drame qui a tout changé

C'est à bord de sa moto que Delphine a fait une arrivée remarquée auprès de Karine Le Marchand, pour le tournage de son portrait de L'amour est dans le pré 2021. Des images diffusées lundi 8 février, sur M6.

L'arboricultrice bio de 47 ans est issue du milieu agricole. Mais avant de se lancer dans son actuel métier, elle est partie faire de l'humanitaire dans les années 1990 puis s'est installée dix ans comme postière en Haute-Savoie. Elle est finalement revenue à ses origines en 2012 en pratiquant le métier qu'elle fait aujourd'hui. "C'est vraiment le boulot qui me correspondait", a expliqué cette amoureuse de la nature.

Entière, sportive, bricoleuse et bikeuse aguerrie, Delphine dégage une certaine assurance et beaucoup de force. Elevée dans la tradition catholique, elle n'a pris conscience de son homosexualité qu'à 25 ans quand elle a embrassé une fille pour la première fois. "Je n'y croyais pas, c'était très troublant. Mais c'était chouette. Je me forçais un peu avec les garçons, ce n'était pas top", a-t-elle confié à Karine Le Marchand.

Les deux histoires d'amour de Delphine

Elle n'a connu que deux histoires d'amour dans sa vie. Sa relation la plus forte a duré douze ans avec Patricia, qu'elle présentait comme sa cousine. Mais sa maman a très vite compris. "Je lui ai dit : 'Tu sais maman, je n'ai pas le choix.' Je lui ai dit : 'Même si tu ne voulais plus me voir...' Mais bien sûr un coeur de mère ne parle pas comme ça", a-t-elle raconté à Karine Le Marchand. Si sa mère a réagi de manière positive, elle a préféré le dire "au bon moment" à son époux. Il est malheureusement décédé avant mais Delphine en est certaine, il aurait été fier. "J'ai regretté de ne pas le lui avoir dit avant. Il l'aurait entendu, j'en suis sûre", a-t-elle poursuivi.

C'est Pati qui a pris la décision de rompre. "Je pense que la vie que je lui proposais ne lui correspondait pas. Elle est partie en 2019 et j'ai rencontré une personne juste après. C'était ma voisine. Je ne savais pas qu'elle aimait les filles. Elle était célibataire à ce moment-là et elle m'a fait comprendre... Parce que jamais je ne draguerais une hétéro. Du coup je lui ai fait ma déclaration et ça l'a fait. C'était super. Ca s'est fini après six mois parce qu'elle était hétéro. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question", a admis l'agricultrice auprès de Karine Le Marchand. Notamment parce qu'elle lui a fait remarquer qu'elle ne s'aimait pas. Depuis, elle est donc plus coquette, plus femme.

C'est après la mort de son papa en 2018 que Delphine a réalisé que la vie était trop courte. Elle ne souhaitait donc plus se cacher et a tout d'abord fait son coming out auprès d'un ami. Et plus elle en parlait, plus c'était simple.

Patricia et Delphine sont restées très amies. C'est d'ailleurs son ex qui l'a aidée à s'inscrire à l'émission ! Célibataire depuis un an et demi, elle recherche une femme "ni trop jeune ni trop vielle", entre 40 et 50 ans, nature, sportive, féminine et positive, sans enfant de préférence.