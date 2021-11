Delphine (L'amour est dans le pré) en couple avec Ghislaine et première déception...

Dans le nouvel épisode de L'amour est dans le pré, c'était au tour de Ghislaine de recevoir la femme de ses rêves, Delphine, près d'un mois après le séjour à la ferme. L'agricultrice a posé ses bagages à Compiègne pour la retrouver et, dès son arrivée, elle a eu le droit à une belle surprise.

Ghislaine a en effet joué la carte du mystère en donnant rendez-vous à Delphine dans un premier lieu secret, à savoir un aérodrome où les deux femmes ont pu s'envoyer en l'air ! En effet, la prétendante avait réservé un tour en avion rien que pour elles pour découvrir les hauteurs de sa ville. Et les surprises ne s'arrêtaient pas là puisqu'après un rapide petit tour chez Ghislaine, elles étaient reparties pour une sortie, à cheval cette fois ! La journée s'est ensuite terminée avec un sympathique apéro en compagnie des proches de Ghislaine, histoire d'officialiser leur couple.

Comme à son habitude, Ghislaine n'a pas manqué de complimenter sa belle et de lui adresser des déclarations d'amour. Des attentions qui ont parfois effrayé Delphine, laquelle est beaucoup plus sur la réserve et craint que sa chérie ne s'emballe un peu trop vite. Désireuse de lui faire plaisir à tout prix, "Gigi" en a toutefois oublié que ce week-end était dédié à des retrouvailles romantiques. Ainsi, c'est avec une pointe de déception que Delphine s'est accoutumée de la présence des nombreux amis de sa belle, que ce soit lors d'une nouvelle balade en vélo ou lors d'une sortie en moto. "Moi qui rêvait d'être avec Gigi, et bah on était 50", a regretté Delphine.

L'agricultrice décide malgré tout de toujours croire en sa relation avec Ghislaine et a même décidé de prolonger son week-end, demandant par contre à ce qu'elles ne se retrouvent qu'à deux pour la suite !