Delphine (L'amour est dans le pré) embrasse une prétendante, rapprochements devant et hors caméra

L'ambiance n'était pas au beau fixe lors du dernier épisode de L'amour est dans le pré 2021 entre Delphine et Christelle. L'arboricultrice bio de 48 ans et l'auxiliaire de vie de 48 ans ont connu quelques tensions. La charmante blonde a donc tenté de calmer les choses, lors du numéro du 18 octobre.

Delphine a présenté ses deux soupirantes à ses amis. Sur le ton de l'humour, elle a fait croire qu'elle finirait célibataire. Une blague qui a inquiété Ghislaine, inquiète de voir depuis le début qu'elle n'était pas dans la séduction. La brunette a donc fait savoir devant témoins qu'elle était sous le charme de l'arboricultrice. Un long récit qui a bien fait rire Christelle. Déçue, Ghislaine qui ne comprenait plus la situation est montée dans sa chambre. Delphine l'a vite rejoint et l'a rassurée en lui expliquant qu'elle penchait plus pour elle que pour sa concurrente. Et elle lui a promis de faire part de sa décision le lendemain, "dans la douceur".

Avant de voir Christelle, Delphine a redit sa préférence à Ghislaine et lui a expliqué qu'elle avait été en retrait pour les observer. Sa prétendante lui a fait savoir qu'elle l'avait mal vécu, car elle souhaitait se rapprocher physiquement d'elle. Mais elle a compris qu'elle l'avait fait par respect pour sa rivale. Maintenant que les choses étaient un peu plus claires, Ghislaine a osé la prendre dans ses bras après lui avoir demandé l'autorisation.

Delphine était enfin prête à ouvrir son coeur après avoir annoncé la nouvelle à Christelle. Pas surprise et même soulagée, la prétendante est partie "sans amertume", mais non sans larmes car elle était heureuse d'avoir rencontré deux belles personnes. Une fois partie, l'agricultrice et l'élue de son coeur ont pu se rapprocher tranquillement... et même échanger leur premier baiser. Puis elles ont partagé un jacuzzi et du champagne. Aux anges, Ghislaine a décidé de prolonger son séjour d'une semaine, loin des caméras.

Une belle histoire d'amour qui commence donc.