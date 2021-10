Delphine (L'amour est dans le pré 2021) : Disputes avec Christelle, qui menace de partir

Les téléspectateurs de M6 ont pu suivre la suite des aventures de la solaire Delphine. L'arboricultrice bio de 48 ans a convié Christelle (une auxiliaire de vie de 48 ans) et Ghislaine (une conseillère bancaire de 44 ans) dans son exploitation située en Tarn-et-Garonne. Et la compétition faisait rage entre les deux prétendantes. Mais l'une d'elles avait plus de mal à trouver sa place.



Lorsqu'il a fallu faire la liste de courses, Christelle a eu bien du mal à s'imposer. A un moment notamment, elle s'est retrouvée à parler toute seule, car les deux autres femmes ne l'écoutaient pas. Et quand Ghislaine s'est moquée d'elle quand elle a suggéré d'acheter des légumes, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "Vous allez la faire la liste, vous allez vous démerder", a-t-elle lancé. Et quand l'agricultrice lui a expliqué que la vie de groupe se passait ainsi, elle était sur la défensive. "Arrête de m'agresser s'il te plaît", lui a alors demandé Delphine.

L'atmosphère était donc pesante. Touchée, Christelle a néanmoins expliqué qu'elle n'était pas venue pour se fritter et qu'il valait mieux que cela ne continue pas auquel cas, elle pourrait "se casser".

Les tensions étaient parties une fois le déjeuner venu. Il faut dire que le fait de parler sexe à détendu l'atmosphère... jusqu'à ce qu'une blague un peu graveleuse, que Delphine n'a pas vraiment appréciée, est venue remettre de l'huile sur le feu entre l'agricultrice et sa prétendante. Christelle et Delphine avaient en plus beaucoup de mal à communiquer car elles ne se comprenaient pas. "Si c'est encore ça demain, je pars. Je pensais plus me fritter avec Ghislaine qu'avec Delphine. (...) J'ai besoin de la découvrir et ce que je découvre ce n'est pas ce que moi j'attends", a déclaré la prétendante.

Le trio est ensuite parti au travail. Et la nature a apaisé Christelle. Ghislaine a profité de cette accalmie pour être de nouveau un peu dans la séduction. Elle regrettait que Delphine ne soit pas du tout dedans depuis le début, sans doute pour se protéger.