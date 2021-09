Delphine (L'amour est dans le pré 2021) : Ghislaine se "met beaucoup en avant", Christelle impuissante

La solaire Delphine était de retour dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 diffusé le 13 septembre 2021, sur M6. Peu de temps après son speed-dating, l'arboricultrice bio de 48 ans s'apprêtait à recevoir ses prétendantes Christelle (une auxiliaire de vie de 48 ans) et Ghislaine (une conseillère bancaire de 44 ans) dans son exploitation située en Tarn-et-Garonne.

Christelle était déterminée à séduire Delphine. En amour, elle a souffert puisqu'elle a connu deux histoires chaotiques qui lui ont fait perdre confiance en elle. Elle avait donc besoin d'une personne qui sache aimer et être aimée. Avant de prendre conscience de son homosexualité, la prétendante a partagé le quotidien d'un homme durant dix ans. De leur relation est né Thibault (25 ans) et le jeune homme la soutien dans sa démarche. C'est elle qui est arrivée la première chez Delphine et d'emblée, elle a tenté de retourner le cerveau de son hôtesse en disant qu'elle était surprise qu'elle ait choisi Ghislaine. "J'ai trouvé qu'elle se mettait beaucoup en avant, qu'elle avait besoin d'être vue. Il y a quelque chose qui m'a un peu interrogée sur elle. Je sais d'avance que je n'écraserais pas l'autre pour me mettre en avant", a-t-elle ensuite confié en interview.

Très vite, Ghislaine a fait son arrivée. Et les deux prétendantes ont tout de suite fait comprendre qu'elle n'étaient pas là pour plaisanter. Ghislaine lui a offert un vélo en cadeau avec des dates symboliques gravées dessus : celles de la diffusion du portrait de l'agricultrice, celle du tournage du speed-dating et le jour d'arrivée des prétendantes. Et elle s'est mise en avant en draguant ouvertement Delphine et en lançant des petites piques à sa concurrente, qui assistait impuissante à ce qu'il se passait. Cela promet pour la suite !