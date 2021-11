Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne bientôt mariés ? Ils ont pris une grande décision

C'est apaisé et surtout toujours amoureux que Vincent le Vigneron (51 ans) est apparu au bilan de L'amour est dans le pré 2021. Marie-Jeanne, une fonctionnaire âgée de 56 ans, et lui étaient toujours en couple comme les téléspectateurs de M6 ont pu le voir ce lundi 22 novembre.

"Elle n'aime pas que je dise que c'est une belle personne mais je le dis quand même", a confié Vincent qui a listé ses nombreuses qualités. Pourtant, personne n'aurait pu prédire qu'ils allaient vivre une histoire d'amour. Lors de du speed-dating, il avait eu un coup de coeur pour Stéphanie, une dog-sitter de 48 ans au caractère bien trempé. Marie-Jeanne (57 ans), une maman de trois enfants, l'avait quant à elle beaucoup touché. Comme Vincent, elle avait subi une opération de l'estomac et elle avait perdu une cinquantaine de kilos. "J'ai grossi parce que mon père était décédé. J'ai pris beaucoup de poids. C'était aussi pour le protéger", a-t-elle reconnu.

Ce parcours similaire leur a permis de se rapprocher. Tous deux se comprennent, même si Vincent a un peu plus d'assurance que sa belle. "Je lui dis d'arrêter de penser qu'elle n'est pas bonne... Bonne dans la vie", a précisé le vigneron. Il la pousse à se sentir mieux dans sa peau et cela fonctionne.

Mais au départ, Marie-Jeanne n'était pas sa favorite et il le lui a fait savoir dès sa venue à la ferme. Mais il s'est rendu compte qu'elle n'était pas aussi effacée qu'il le pensait, la tendance a donc changé. "A l'âge qu'on a, on attend plus les mêmes choses. On doit prendre tous les bons moments que la vie nous donne. Je me projette mais par exemple, en rigolant, on a déjà parlé de mariage. Et on est bien d'accord tous les deux qu'on ne se mariera pas", a confié Vincent. Au vu de leurs âges, ils n'ont également pas prévu d'avoir un enfant ensemble, l'une des choses que la prétendante regrette car elle aurait aimé partager cela avec lui.

Pour l'heure, ils n'ont pas encore parlé de vivre ensemble. Ils se voient toutes les semaines et cela leur convient actuellement. On leur souhaite que cela dure et surtout, que Vincent finissent pas dire "je t'aime" à sa chère et tendre. Car si cette dernière le lui dit souvent, l'agriculteur a encore bien du mal à le faire.