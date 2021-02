Vincent le Vigneron (L'amour est dans le pré 2021) a frôlé la mort : coma, 50 kg perdus, il raconte

Le 1er février 2021, M6 a donné le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2021 avec la diffusion de la première partie des portraits. Après Hervé le Picard, Nathalie, Vincent le Provençal et Sébastien, c'est Vincent le Vigneron qui a rencontré Karine Le Marchand pour se présenter et dévoiler ce qu'il recherche chez une femme.

C'est en Provence-Alpes Côte d'Azur qu'habite le vigneron de 51 ans. Un sacré personnage avec du caractère, de la répartie, des blagues, mais également sentimental, avec des blessures de la vie qui ont forgé sa philosophie : vivre intensément et maintenant. Issu d'une famille de vignerons, Vincent et son frère Bruno ont repris l'exploitation à la retraite de leur père. Leur maman Nicole habite à 150 mètres de l'exploitation. Et elle ne souhaite qu'une chose, que son fils trouve l'amour.

Bon vivant et épicurien très entouré, il a également connu une sacrée épreuve : une rupture d'anévrisme qui l'a plongé six semaines dans le coma. Il a ensuite dû rester quatre mois à l'hôpital. A l'époque, il faisait 162 kilos et fumait 6 cigares par jour ! "Quand je suis sorti du coma, le docteur m'a dit que si je faisais 20 kilos de moins, ce serait mieux pour ma santé", a-t-il expliqué. Aujourd'hui, il affiche 50 kilos en moins sur la balance et ne fume plus. "J'ai fait un bypass en 2013", a reconnu celui qui vit dans la maison de son grand-père. Le deuxième homme le plus important avec son papa, mort il y a deux ans. "Mon papa est mort en 2018 donc c'est récent. C'est encore douloureux parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. C'était un gentil et un humaniste. Il aimait les gens et il nous a appris ça", a-t-il confié.

Vincent, un agriculteur en mal d'amour

Cela fait trois ans que l'agriculteur est célibataire. Vincent a eu deux grandes relations. L'une avec une certaine Claire, qu'il a rencontrée jeune et avec qui il a passé treize années de sa vie. "Elle est partie. Elle a dit qu'elle ne m'aimait plus. Je l'ai senti venir mais quand tu aimes quelqu'un, tu veux croire que ce n'est pas possible. Et quand tu aimes toujours la personne, c'est très dur. J'ai mis pas loin de deux ans à me remettre", a-t-il déclaré. L'autre avec une dénommée Cathy (avec laquelle il était depuis un mois et demi au moment de sa rupture d'anévrisme, une relation qui a duré six ans), maman de deux enfants. "Elle a au des problèmes. On a dû lui faire une opération qui fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants", a expliqué le candidat qui souhaitait par dessus-tout devenir papa. Et de revenir sur les raisons de leur rupture : "Elle avait deux filles, dont une qui a eu un enfant pendant qu'on était ici. Ce petit, c'est toujours mon petit-fils d'ailleurs, il m'appelle toujours papou et j'en suis assez fier. Mais c'est quand même compliqué de vivre avec des enfants qui ne sont pas les tiens. Je ne trouvais pas ma place."

Il cherche une femme pour croquer la vie à pleine dents. Il aimerait en rencontrer une qui a entre 35 et 55 ans, qui ait envie, comme lui, de profiter pleinement des joies de la vie, sociable, joyeuse, indépendante, intelligente et avec du caractère mais "pas pénible" comme lui. Il accueillera ses enfants avec plaisir si elle en a et espère encore que le destin lui réservera la possibilité d'être papa. Vincent croit au coup de foudre, on lui souhaite donc d'en vivre un au speed-dating.