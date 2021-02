L'amour est dans le pré 2021 – Vincent le Provençal : "Mon ex-femme est partie... j'étais usé"

L'amour est dans le pré est de retour sur M6. Lundi 1er février 2021, la chaîne a dévoilé la première partie des portraits. Après Hervé le Picard et Nathalie, c'était au tour de Vincent le provençal de se confier à Karine Le Marchand.

Le charmant quarantenaire est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur et est l'un des meilleurs dans son domaine. Pour apprendre, il s'est entouré des meilleurs et aujourd'hui, il se félicite de réaliser des spectacles équestres dans toute la France et en Europe. Il organise également des stages au sein de ses installations équestres. Ses chevaux sont sa passion et il leur consacre 80% de sa vie. "J'ai une belle relation avec tous mes chevaux, pour créer une belle harmonie. (...) Ce sont mes amis et ma famille, je leur dois tout", a confié l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il travaille sans relâche dans son exploitation achetée il y a sept ans. Mais il a tout de même de la place pour l'amour.

Le beau brun est papa de deux enfants de 8 et 3 ans. Il est séparé de la maman depuis un peu plus d'un an après onze ans de vie commune. "Elle est partie. Quand on a des moments un peu difficiles, soit on tire la charrette ensemble, soit il y en a un qui n'a plus trop envie et ça devient compliqué. On ne s'entendait plus et nos chemins se sont séparés. C'est quand même un échec parce qu'on ne se marie pas pour se séparer et on ne fait pas des enfants pour les laisser non plus. Je n'aime pas les conflits. J'étais usé et je n'espérais qu'une chose, c'était que ça se finisse. Mais je n'avais pas le courage parce que je n'aime pas faire du mal. (...) Elle a plus eu le courage, mais c'était très dur", a-t-il expliqué très ému. Fort heureusement, son fils et sa fille sont heureux et c'est ce qui compte pour Vincent.

Aujourd'hui, il est prêt à laisser derrière lui son échec amoureux pour se reconstruire auprès d'une jolie trentenaire qui prend soin d'elle. Il souhaite rencontrer une femme qui a du caractère, sans pour autant aimer les conflits. Qu'elle travaille dans un autre domaine ne le dérange pas, car cela lui permettrait de s'ouvrir à un autre monde. Ce grand romantique compte bien tout donner à la femme qui partagera sa vie et est prêt à accueillir ses enfants. "Quand je suis amoureux, je suis un morceau de beurre qui font au soleil. Je suis quelqu'un de très fidèle", a-t-il reconnu. Vincent a aussi admis auprès de Karine Le Marchand qu'il était un peu macho et autoritaire. "Ce n'est pas forcément de mauvaises choses tant que ce n'est pas excessif", a-t-il vite précisé.

Avant de le quitter, Karine Le Marchand l'a mis en garde au cas où des femmes le contactent sur les réseaux sociaux, sans passer par la production. Vincent l'a promis, il sera sage en attendant le tournage.