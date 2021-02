Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) : "Battue depuis toujours" par son ex-compagnon, elle se confie

C'est dans le premier épisode des portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021 (M6) que les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Nathalie, une éleveuse de veaux de 49 ans déjà quatre fois grand-mère et particulièrement attachante.

Nathalie qui vie dans les Pays de la Loire revient de loin. Après avoir vécu auprès d'un mari violent, elle a dû repartir à zéro avec ses trois enfants après son divorce en 2007, n'hésitant pas à multiplier les emplois, comme des ménages, pour subvenir seule aux besoins de sa famille. Une époque difficile pendant laquelle elle a vécu dans un mobil-home et a fait appel aux Restos du coeur.

Depuis l'enfance, elle connaît la valeur de l'argent. Avec ses parents et ses frères et soeurs, ils ont vécu à neuf dans trente mètres carrés. Malgré tout, cette époque est synonyme de bonheur, contrairement aux années passées avec son compagnon. Après avoir passé dix-huit à ses côtés, Nathalie a décidé de partir, elle qui a été "battue depuis toujours" par cet homme, rencontré alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est sa fille qui lui a demandé de s'en aller, la menaçant de fuir avec ses frères. C'est comme ça que Nathalie s'est retrouvée seule. Des confidences faites avec des larmes. Nathalie fan de la couleur rose, a réussi à s'en sortir et a le bonheur de travailler aujourd'hui auprès de sa fille Samantha et de son fils cadet Lyod.

"En amour elle est nulle, je ne luis fais pas confiance elle n'a pas le sens du casting", confie Samantha qui a peur que sa maman, qu'elle qualifie de naïve, tombe sur un homme qui profite d'elle. Mais Nathalie se méfie un peu plus à présent et ne désespère pas de trouver la "perle rose".

Elle recherche un homme gentil, positif, généreux, actif qui ne fume pas et qui boit de façon raisonnable. S'il est bricoleur et romantique, c'est un plus !