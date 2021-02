Sébastien (L'amour est dans le pré 2021) : L'erreur qu'il a commise avec son ex-femme

Sébastien était dans la première partie des portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021 sur M6, le 1er février.

Ancien responsable technique pour des machines à glaces, Sébastien (46 ans) est devenu lavandiculteur et éleveur bovins. Une activité débutée après le décès de son grand-père. Pour faire revivre l'exploitation, il a cumulé différents travails pendant quatre ou cinq ans et cela a eu un prix. A l'époque, il était marié et avec le temps, elle en avait assez qu'il passe son temps à travailler. "Elle me disait que je n'étais pas assez présent. Je pense qu'elle avait raison. Aujourd'hui, je relativise plus. Il n'y a pas que le travail", a-t-il expliqué.

Il y a en effet une personne qui compte plus que tout dans sa vie. Sébastien est papa d'un petit garçon âgé de 10 ans dont il a la garde. "Il est tout pour moi. (...) Quand il est né, j'ai pleuré pendant quinze jours ou trois semaines.", a-t-il confié à Karine Le Marchand. Il devrait suivre ses traces car, comme son papa, il adore l'agriculture. Pour son enfant, il a travaillé sans relâche afin de lui offrir la plus belle vie qui soit.

Décrit comme un homme bon vivant, romantique, bavard et sensible, Sébastien cherche l'amour. Il ne peut plus rester seul et rêve de tomber amoureux car il a enfin fait le deuil de son ancien mariage. Attristée par sa situation, l'une de ses proches l'a inscrit à l'émission. Depuis, il redoute de ne recevoir aucune lettre.

"J'ai besoin d'être aimé pour avancer. C'est un peu mon carburant", a admis l'agriculteur qui n'a connu qu'une relation depuis son divorce auprès de Karine Le Marchand. Sébastien recherche une femme entre 40 et 50 ans, cultivée, calme, de préférence grande et pulpeuse, tendre et pas jalouse. Si celle-ci a un enfant cela ne lui cause pas de problème même si lui ne désire pas devenir papa une nouvelle fois. "Tu aimes bien les gros nichons ?", l'a questionné la présentatrice après qu'il a insisté sur le côté pulpeuse.. "Oui", a-t-il répondu hilare, avec franchise. Une belle conclusion pour un entretien.