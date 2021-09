Vincent le Vigneron (L'amour est dans le pré) : Une prétendante le déshabille, Stéphanie "sur le podium"

Pour Vincent (51 ans), vigneron dans le Vaucluse, le grand jour était enfin arrivé. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 27 septembre, il a enfin rencontré ses quatre prétendantes.

Célibataire depuis trois ans, l'agriculteur craignait de ne plus être fort côté séduction. Mais il devait se lancer et c'est Rachida (57 ans) qui a ouvert le bal, une femme dont le courrier l'avait touché. Quand elle lui a dit qu'elle habitait près de Saint-Etienne, l'agriculteur lui a notamment raconté qu'il avait un ami qui était vigneron non loin et qu'il avait acheté son fusil à Saint-Etienne. Des sujets qui n'avaient aucun rapport. Même comportement avec Marie-Jeanne, une fonctionnaire âgée de 56 ans, qui habitait dans le Nord. Mais cela n'a pas empêché Rachida de se lever pour ouvrir un bouton de sa chemise, de quoi perturber Vincent. Et la deuxième l'a touché car, comme lui, elle a fait un bypass et a donc perdu beaucoup de poids depuis.

C'était ensuite au tour de Martine (55 ans, cadre à la poste) de rencontrer Vincent. Elle a vite fait savoir qu'elle n'était pas déçue et que son portrait l'avait scotchée, car il correspondait à son homme idéal. Mais l'agriculteur n'avait franchement pas l'air réceptif à ses avances. "Certaines personnes qui me connaissent diraient que ce n'est pas la peine de creuser trop profond parce qu'il est pénible, il court de tous les côtés, on ne le voit jamais", a-t-il lancé. Et il ne l'a pas du tout regardée quand elle est partie.

Stéphanie, une dog-sitter maman d'un fils de 20 ans, a fermé la marche. Dans son courrier, elle faisait savoir qu'elle avait été très touchée par le fait que Vincent était très triste de ne pas avoir d'enfant. Des mots qui avaient attiré l'attention du principal intéressé. Il avait donc hâte de la rencontrer et il n'a pas été déçu. La charmante blonde a avoué qu'elle avait eu un "coup de coeur, un flash" lorsqu'elle a vu son portrait. L'agriculteur a tout de suite montré qu'il était sous le charme et lui a bien fait comprendre qu'elle serait choisie. "Pour le moment, elle est sur le podium", a déclaré Vincent.

C'est avec Marie-Jeanne que Stéphanie partagera son aventure à la ferme.