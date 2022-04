Karine Le Marchand : Rare et exceptionnelle photo de sa fille Alya, une magnifique jeune femme

Karine Le Marchand est tout à fait comblée par son rôle de maman. Un rôle qu'elle a dû assumer seule car après son accouchement, elle se séparait du papa en raison de sa notoriété naissante selon ses dires. "Je me suis séparée du père de ma fille à cause - ou grâce - aux Maternelles, j'ai appris à devenir mère grâce aux Maternelles", a-t-elle confié sur le tournage des 20 ans de l'émission comme le rapportait Le Parisien.



Et déjà en 2020, pour Télé Câble Sat, l'animatrice laissait entendre que son nouveau statut de personnalité publique ne plaisait pas du tout au père d'Alya. "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation", avait-elle avoué.

Mais malgré les difficultés éventuelles rencontrées par la suite, Karine Le Marchand n'a aucun regret. "Ce qui est certain, c'est que j'ai été extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée", confiait-elle en 2021 pour Gala.