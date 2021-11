Lost : Que devient le séduisant Matthew Fox ?

Grâce à la série Lost, Matthew Fox a acquis une certaine notoriété et s'est bâti une petite fortune lui permettant de vivre confortablement, tout en prenant du recul par rapport au show business. Mais l'acteur n'a pas tiré un trait sur sa carrière puisqu'il doit revenir sur le petit écran en 2022.

Avec Lost, Matthew Fox s'est offert une belle place dans l'industrie. Et pourtant, le rôle ne lui était pas destiné initialement ! Le créateur de la série, J. J. Abrams avait confié au Hollywood Reporter avoir d'abord contacté Michael Keaton pour jouer le rôle de Jack Shephard, lorsque la production du show en était à ses débuts. Le scénario de base prévoyait ainsi qu'il incarne Jack, pilote de l'avion qui se crashe et non médecin, et que son personnage décède dans les dix dernières minutes du premier épisode. Finalement, les choses ont évolué et Michael Keaton n'a pas rejoint le projet.

Après la diffusion de l'ultime épisode de Lost en 2010 - sur un total de 113 - Matthew Fox s'était détourné de la télévision pour essayer de percer au cinéma. Ainsi, le beau gosse a multiplié les films avec plus ou moins de succès au box-office : Alex Cross et Emperor en 2012, World War Z en 2013 ainsi qu'Extinction et Bone Tomahawk en 2015. S'en est alors suivie une traversée du désert heureusement compensée par un matelas financier fort utile, sa fortune étant estimée par Celebrity Net Worth à 10 millions de dollars.

Matthew Fox, qui aux dernières nouvelles est toujours marié à Margherita Ronchi, prépare son grand retour à la télévision. Il doit être l'une des têtes d'affiche de la mini-série Last Light, commandée par la chaine américaine NBC pour sa plateforme de streaming Peacock. Le tournage, entamé cette année et qui devait notamment passer par Prague, doit donner lieu à 5 épisodes, dans lesquels il incarnera un certain Andy Neilson. La série est programmée pour 2022.